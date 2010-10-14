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Politika

KÖŞK'TEN ''DAVETİYE'' AÇIKLAMASI ANKARA (A.A)

14 Ekim 2010 19:55

-KÖŞK'TEN ''DAVETİYE'' AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül'ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu için gönderdiği davetiyelerde yer alan ''Türkiye Cumhurbaşkanı'' ifadesinin, önceki Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Süleyman Demirel dönemlerindeki davetiyelerde de kullanıldığı bildirildi.  CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin, TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu için gönderilen davetiyede ''Türkiye Cumhurbaşkanı'' ifadesinin yer aldığına ilişkin açıklamaları üzerine, Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından, Sezer ve Demirel döneminde gönderilen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu davetiye örnekleri gösterildi.  9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 30 Ekim 1997 ve 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in 29 Ekim 2001 tarihinde yapılacak resepsiyonlar için gönderdikleri davetiyelerde de ''Türkiye Cumhurbaşkanı'' ifadesinin kullanıldığı görülüyor. 

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