T24 LogoT24 Logo
Politika

KÖŞK'TEN ''ANA DİL'' YALANLAMASI ANKARA (A.A)

07 Ocak 2011 14:03

-KÖŞK'TEN ''ANA DİL'' YALANLAMASI ANKARA (A.A) - 07.01.2011 - Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yaptığı kahvaltılı görüşmede, ''ana dilin hak olduğu ve bu hakkın tanınacağı'' yönünde bir ifade kullanmadığını belirtti.  Sever, Taraf Gazetesi'nin bugünkü sayısında Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Galip Ensarioğlu'nun, Cumhurbaşkanı Gül'ün ''ana dil haktır, bu hak tanınacak'' dediğine ilişkin sözlerinin manşetten yayınlandığını anımsattı.  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bu konuyla ilgili görüşlerinin açık olduğunu ve bunu kamuoyu önünde defalarca dile getirdiğini belirten Sever, ''Sayın Cumhurbaşkanı, sivil toplum kuruluş temsilcileriyle yaptığı kahvaltıda böyle bir ifade (ana dil haktır, bu hak tanınacak) kullanmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, kahvaltıda, kamuoyuyla paylaştığı görüşlerin ötesinde bir söylemi olmamıştır'' diye konuştu. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24