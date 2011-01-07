-KÖŞK'TEN ''ANA DİL'' YALANLAMASI ANKARA (A.A) - 07.01.2011 - Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yaptığı kahvaltılı görüşmede, ''ana dilin hak olduğu ve bu hakkın tanınacağı'' yönünde bir ifade kullanmadığını belirtti. Sever, Taraf Gazetesi'nin bugünkü sayısında Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Galip Ensarioğlu'nun, Cumhurbaşkanı Gül'ün ''ana dil haktır, bu hak tanınacak'' dediğine ilişkin sözlerinin manşetten yayınlandığını anımsattı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bu konuyla ilgili görüşlerinin açık olduğunu ve bunu kamuoyu önünde defalarca dile getirdiğini belirten Sever, ''Sayın Cumhurbaşkanı, sivil toplum kuruluş temsilcileriyle yaptığı kahvaltıda böyle bir ifade (ana dil haktır, bu hak tanınacak) kullanmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, kahvaltıda, kamuoyuyla paylaştığı görüşlerin ötesinde bir söylemi olmamıştır'' diye konuştu.