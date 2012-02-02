-Köşk'te zirve sona erdi ANKARA (A.A) - 02.02.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, yeni yıl dolayısıyla yasama, yürütme ve yargı organları başkanlarına verdiği yemek sona erdi. Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen yemek, yaklaşık 1,5 saat sürdü. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Adalet Bakanı ve HSYK Başkanı Sadullah Ergin, Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Ahmet Akyalçın, Askeri Yargıtay Başkanı Tuğgeneral Hasan Dengiz, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Tuğgeneral Abdullah Arslan'ın katıldığı yemekte, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen ve Özel Kalem Müdürü Koray Ertaş da hazır bulundu.