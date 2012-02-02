-Köşk'te zirve başladı ANKARA (A.A) - 02.02.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, yeni yıl dolayısıyla yasama, yürütme ve yargı organları başkanlarına Çankaya Köşkü'nde verdiği yemek başladı. Yemekte, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Adalet Bakanı ve HSYK Başkanı Sadullah Ergin, Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Ahmet Akyalçın, Askeri Yargıtay Başkanı Tuğgeneral Hasan Dengiz, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Tuğgeneral Abdullah Arslan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen ve Özel Kalem Müdürü Koray Ertaş da hazır bulunuyor.