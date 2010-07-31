Köşk'te türban serbest

T24 - Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Gül’ün eşi Hayrunisa Gül ve Başbakan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hakkında “kamusal alan”da türban taktıkları gerekçesiyle dava açılması talebini reddetti.





Kaçmaz, Köşk'te türbana onay verdi



Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz, Cumhurbaşkanı Gül’ün eşi Hayrunisa Gül ve Başbakan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hakkında “kamusal alan”da türban taktıkları gerekçesiyle dava açılması talebini reddetti. Kaçmaz, ret kararında dava açılmasını isteyen Avrupa Türkiye Cumhuriyeti Kadınları Derneği Başkanı Sultan Atıcı’nın “doğrudan suçtan zarar görmemesi”ni gerekçe gösterdi. Atıcı, avukatı Emine Rezzan Aydınoğlu kanalıyla Ankara Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda Gül ve Erdoğan’ın “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, Türk Ceza Kanunu’na, İnkılap Kanunlarına ve Anayasa Mahkemesi kararları ile AİHM kararlarına aykırı hareket ettikleri” gerekçesiyle yargılanmalarını istemişti. Başsavcılık talebi reddederek “takipsizlik” kararı verdi. Atıcı bu defa takipsizlik kararının kaldırılması için Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz başvurusunda bulunmuştu. Kaçmaz’ın kararı, doğrudan Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık Resmi Konutu gibi alanlarda türban giymenin suç olmadığını hüküm altına almadı.









