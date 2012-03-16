Köşk'te 'muz pazarlığı'

T24 - Türkiye'de bulunan Ekvador Cumhurbaşkanı Rafael Correa, Cumhurbaşkanı Gül'le gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye'ye ithal edilen muzlara uygulanan gümrük vergisinin düşürülmesini istediği öğrenildi.

Türkiye ile Ekvador arasındaki 150 milyon dolarlık ticaret hacminin yetersiz olduğunu ifade eden Gül, bu rakamın artırılması ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması yönündeki arzularını teyit ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin muz ithalatının yüzde 90'ını Ekvador'dan karşıladıklarını da anlatarak, ticaret potansiyeline ilişkin detaylı görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Ekvador Cumhurbaşkanı Correa’nın Gül’den, Türkiye’ye ithal edilen muzlara uygulanan yüzde 140 oranındaki gümrük vergisinin düşürülmesi talebinde bulunduğu öğrenildi.