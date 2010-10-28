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Politika

KÖŞK'TE CUMHURİYET BAYRAMI RESEPSİYONU ANKARA (A.A)

28 Ekim 2010 20:53

-KÖŞK'TE CUMHURİYET BAYRAMI RESEPSİYONU ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde yarın resepsiyon verecek.  Çankaya Köşkü'nde saat 19.30'da başlayacak resepsiyona siyaset, iş, kültür ve sanat, sivil toplum dünyasından yaklaşık bin kişi eşleriyle birlikte davet edildi.  Cumhurbaşkanı Gül, göreve geldiği 2007 yılında öğleyin tek resepsiyon vermişti. Gül, 2008 ve 2009 yıllarında ise öğlenleri devlet erkanıyla eşsiz, akşamları da eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte siyaset, iş, sanat ve sivil toplum dünyasından davetlilere, eşli resepsiyonda ev sahipliği yapmıştı.

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