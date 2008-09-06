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Politika

Köşk’te anlamlı iftar

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son 1 yıl içerisinde şehit olan asker, emniyet mensubu ve geçici köy kurucularının aileleriyle gazilere Çankaya Köşkü’nde, iftar yemeği verd

06 Eylül 2008 03:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son 1 yıl içerisinde şehit olan asker, emniyet mensubu ve geçici köy kurucularının aileleriyle gazilere Çankaya Köşkü’nde, iftar yemeği verdi.

54 ilden 265 şehit ailesi ve gaziler illerin valilikleri tarafından sağlanan ulaşım imkanlarıyla Ankara’ya gelerek Başkent Öğretmenevi’nde konakladı. İftardan 1 saat önce köşke gelen davetliler hoparlörlerden duyulan ezan sesiyle oruçlarını açtılar. Gül, orucunu suyla açtıktan sonra kısa bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı, yaptığı kısa konuşmada, şehitlerin ve gazilerin canları pahasına görev yapmasından daha fazla fedakárlık olamayacağını kaydetti.


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