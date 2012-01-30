-Köşk'te 2 Şubatta zirve ANKARA (A.A) - 30.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yasama, yürütme ve yargının başkanlarıyla bir araya gelecek. Alınan bilgiye göre, Çankaya Köşkü'nde 2 Şubat 2012 Perşembe günü saat 13.30'da düzenlenecek zirveye TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, HSYK Başkanı sıfatıyla Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Askeri Yargıtay Başkanı Hakim Tuğgeneral Hasan Dengiz ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Hakim Tuğgeneral Abdullah Arslan katılacak. Cumhurbaşkanı Gül, 2010 yılında da aynı çerçevede bir toplantı düzenlemişti.