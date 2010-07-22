-KÖŞKE, 4 DİL BİLEN BAŞDANIŞMAN ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - Hüseyin Diriöz'ün NATO Genel Sekreter Yardımcılığına atanmasıyla boşalan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Dışişleri Başdanışmanlığına Ferden Çarıkçı getirildi. Alınan bilgiye göre, Gül, Dışişleri Başdanışmanlığına, bugüne kadar Dışişleri Danışmanlığını yapan Çarıkçı'yı atadı. Çarıkçı, 1968 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Alman Lisesi'nden 1987 yılında mezun olan Çarıkçı, ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünü, bölüm ve fakülte birincisi, üniversite üçüncüsü olarak tamamladı. Johns Hopkins Üniversitesi ile Paul H. Nitze School of Advanced International Studies'de stratejik etütler ve uluslararası ekonomi alanlarında yüksek lisans yapan Çarıkçı, Dışişleri Bakanlığının Ortadoğu Dairesi'nde görev yaptı. 1996 yılında BM Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde üçüncü katipliğe getirilen Çarıkçı, 1998'de en genç ve ilk üçüncü katip olarak BM'nin altı ana komisyonundan Dördüncü Komite Başkan Yardımcısı seçildi. Türkiye'nin Trablus ve Berlin büyükelçiliklerinde de görev yapan Çarıkçı, Abdullah Gül'ün Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı döneminde Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve Özel Müşavir Yardımcısı olarak çalıştı. Evli ve bir çocuk babası Çarıkçı, İngilizce, Almanca, İtalyanca ve Fransızca biliyor.