Köşk sonuçları doların ateşini düşürdü

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi oluşan belirsizlik ve uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's'den 'negatif' beklentilerle 2.1880 liraya kadar tırmanan dolar, seçim sonrası ilk işlemlerde 2.14 liranın altında hereket ediyor.

Analistlere göre, Tayyip Erdoğan'ın ilk turda Cumhurbaşkanı seçilmesiyle, seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ve Moody's'in de Türkiye notunda bir güncelleme yapmaması, piyasalardaki gerilimi de azalttı.

Moody's Türkiye'nin Baa3 düzeyinde olan 'negatif' görünümlü kredi notunu güncellemedi.

Dolar, 2.1880 lira ile geçen Mart ayından bu yana bu yana çıktığı en yüksek düzeyden, bu sabah saatlerinde 2.1365 lira düzeylerine kadar çekildi.



Avrupa para birimi Euro da çıktığı 2.92 lira düzeylerinden 2.86 liraya kadar gevşedikten sonra, yarı yarıya dolar ve eurodan oluşan döviz sepeti de, 2.55 lira düzeylerinden 2.50 liranın da altına geriledi.