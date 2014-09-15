Köşk seçimlerinden bir ay sonra ilk seçim anketi ne diyor?

10 Ağustos seçiminden bir ay sonra ANAR’ın yaptığı ankette Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a halk desteğinin yüzde 66 olduğu ortaya çıktı. Bugün seçim yapılması durumunda AKP yüzde 51,7 ile birinci parti olurken, CHP’nin yüzde 24,7, MHP’nin yüzde 12,1 ve HDP’nin yüzde 8,3 oranında oya sahip olduğu ortaya çıktı.

Sabah’ta yer alan habere göre, araştırma şirketi ANAR'ın 2-8 Eylül'de yaptığı ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a halk desteğinin yüzde 66 olduğu ortaya çıktı. 26 ilde 5 bin iki yüz kişiyle yüz yüze yapılan ankete katılanların yüzde 51,7'si de bugün genel seçim yapılsa AKP'nin birinci olacağına inanıyor.

Köşk ve iktidar partisi uyumlu olacak: Seçmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hükümetin ilişkisinin uyumlu olacağını düşünenlerin oranı yüzde 74, 5 olurken, problem yaşanır diyenlerin oranı ise yüzde 13'de kaldı.

Kamuoyu araştırmasına göre seçmenin yüzde 60,9'u CHP-MHP işbirliğinin sürmemesinden yana. Seçmenin yüzde 24'ü muhalefetteki işbirliğinin sürmesini düşünürken yüzde 14,8'i herhangi bir fikir beyan etmiyor. CHP seçmeninin yüzde 53'ü MHP ile yapılan işbirliğini onaylamıyor. MHP seçmenininyüzde 68,8'i CHP ile işbirliğinin sürmemesi gerektiğini düşünüyor.

Erdoğan sürpriz olmadı: Ankete göre seçmenin yüzde 87'si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Köşk'e ilk turda çıkacağını belirterek, 'sürpriz olmadı' diyor. En ilginç detay ise CHP seçmeninin yüzde 78,3'ünün, MHP seçmeninin yüzde 78'inin ve BDP seçmeninin yüzde 75'inin Erdoğan'ın ilk turda Köşk'e çıkmasını bekliyor olması.

Çatı aday fikri yanlıştı: Ankete göre seçmen CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çatı aday Ekmeleddin İhsanoğlu ile girmesini yanlış buluyor. Seçmenin yüzde 50'si çatı aday fikrinin yanlış olduğunu düşünüyor.

Yüzde 58.7 Hükümet başarılı: Ankete göre seçmelerin yüzde 58, 7'si Cumhurbaşkanlığı seçiminin arından AK Parti hükümetinin gösterdiği performansı da başarılı buluyor. Seçmenin yüzde 32'si başarısız bulurken, yüzde 9'u ise görüş bildirmiyor.