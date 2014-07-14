Köşk seçimlerinde pusula sırası belli oldu

YSK'da çekilen kura sonucunda, oy pusulasında AKP'nin adayı Başbakan Tayyip Erdoğan birinci sırada, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ikinci sırada ve çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu üçüncü sırada yer alacak.

YSK'nın seçim takvimi uyarınca, kesin aday listesi 11 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanmış ve propaganda dönemi başlamıştı.

YSK'da çekilen kura sonucunda, oy pusulasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, Selahattin Demirtaş ikinci sırada ve Ekmeleddin İhsanoğlu üçüncü sırada yer alacak.

Oy verme günü saat 17.00'ye kadar, ölüm veya adaylıktan vazgeçme nedeniyle meydana gelebilecek eksilmeler, kesin aday listesinde değişiklik yapılmasını gerektirmeyecek. Oylamalara tek adayla gidilmesi halinde, oylama referandum şeklinde yapılacak. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu alması halinde cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde seçim yenilenecek.

Yeni seçilen cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan cumhurbaşkanının görevi devam edecek. Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilecek, TBMM üyeliği sona erecek.

Seçim takvimi

Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi ve yurt içi sandık atama işlemleri, 20 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

Yurt dışı seçmenler, 21 Temmuz Pazartesi günü Türkiye saati ile 08.00'den itibaren YSK'nın "www.ysk.gov.tr" internet adresinden oy verecekleri gün ve saat aralığını belirlemeye başlayacak.

Radyo ve televizyonda yayın için başvuran cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için ​24 Temmuz Perşembe günü YSK'ca kura çekilecek.

Yurt dışı seçmenler, oy verecekleri gün ve saat aralığını 25 Temmuz Cuma günü Türkiye saati ile 17.00'ye kadar belirleyebilecek. Yurt dışındaki vatandaşların randevu aldığı tarihte oy kullanmaya gitmemesi durumunda bulunduğu ülkede oy kullanması mümkün olmayacak ancak gümrüklerde oy kullanılabilecek. Randevu almayanların 4 gün içindeki hangi gün oy kullanacaklarını sistem otomatik olarak dağıtacak.

Gümrük kapılarında oy verme işlemine 26 Temmuz 2014 Cumartesi günü başlanacak.

Seçim propagandası ve yasaklarının başlangıcı 31 Temmuz Perşembe günü ayrıca yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemine başlanmış olacak. Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 3 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Adaylar, radyo ve televizyon propaganda konuşmalarına 3 Ağustos Pazar günü başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılması 4 Ağustos Pazartesi günü tamamlanacak.

Seçim propaganda dönemi 9 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek. 10 Ağustos Pazar günü yurt içinde oy verilecek ve seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek.

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde seçimin ikinci oylaması 24 Ağustos Pazar günü yapılacak.

Cumhurbaşkanı seçimi ilk turunun geçici sonuçlarının ilan edileceği 11 Ağustos Pazartesi, propaganda dönemi başlayacak. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazlar yine bu tarihte saat 17.00'ye kadar yapılacak. Üçüncü maddede yapılan itirazlar, ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna itiraz, 12 Ağustos Salı saat 17.00'ye kadar yapılacak. İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlar, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ya itiraz ise 13 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazın YSK'ca karara bağlanmasının son günü 14 Ağustos Perşembe olacak.

YSK'ca kesin seçim sonuçları, Resmi Gazete, radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere 15 Ağustos Cuma gönderilecek.

Gümrük kapılarında ve dış temsilciliklerde oy verme işlemine 17 Ağustos Pazar günü başlanacak. Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak aday veya temsilcisinin ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu temsilcisinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü de bugün olacak.

18 Ağustos Pazartesi, radyo ve televizyonda yayın için başvuran cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK'ca kura çekilecek.

Adayların radyo ve televizyon propaganda konuşmaları 20 Ağustos Çarşamba günü başlayacak. İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, çoğaltılması sonlandırılan sandık seçmen listeleri dahil seçim araç ve gereçlerini içeren torbaların hazırlanması bitirilecek. Dış temsilciliklerde oy verme işlemi bugün sona erecek.

Seçim propaganda dönemi, 23 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek. 24 Ağustos Pazar oy verilecek ve seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek.

25 Ağustos Pazartesi cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına saat 17.00'ye kadar itiraz yapılabilecek. İkinci maddede yapılan itirazlar, ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına 26 Ağustos Salı saat 17.00'ye kadar itiraz yapılabilecek. İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itiraz, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ya yapılacak itirazın son günü 27 Ağustos Çarşamba olacak.

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazın, YSK'ca karara bağlanmasının son günü ise 28 Ağustos 2014 Perşembe olacak. YSK'ca kesin seçim sonuçları Resmi Gazete, radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.