Köşk seçimine katılma yeterliliği taşıyan partiler belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıl olduğu, (6271 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesi gereğince, 11. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 7 yıl) cumhurbaşkanı seçiminin, cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki 60 gün içinde tamamlanacağının hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, halen görev yapmakta olan Cumhurbaşkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014 tarihinde dolacağına işaret edilen kararda, ilgili Kanun düzenlemeleri uyarınca, halk tarafından seçilecek cumhurbaşkanının seçim tarihinin, YSK tarafından ilk oylamanın 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise ikinci oylamanın 24 Ağustos 2014 Pazar günü, yurt dışında yaşayan vatandaşların bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri ve gün sayısı farklılık göstermekle birlikte ilk oylamanın 31 Temmuz - 3 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda da 17 - 20 Ağustos 2014 tarihleri olarak belirlendiği anımsatıldı.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 14. maddesinin 11. fıkrasında siyasi partilerin, milletvekili, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay önce teşkilat kurmaları ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması gerektiğinin vurgulandığı belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Aynı Kanun hükmünün devamında da bir ilde teşkilatlanmanın; merkez ilçesi dahil, o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurma anlamına geldiği hükme bağlanmıştır. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 20. maddesinin birinci fıkrasında ise bir ilçede teşkilatlanmanın (büyükşehir statüsündeki iller hariç olmak üzere), ilçe sınırları içerisindeki beldelerin en az yarısında teşkilat kurmayı gerektirdiği; belde sayısı üç veya daha az ise beldenin sadece birinde teşkilat kurulmuş olmasının yeterli olduğu belirtilmiş, aynı Kanun'un 36. maddesinde de, buna paralel düzenlemeye yer verilmiştir"

Yeterlilik taşıyan partiler

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 14. maddesinin 11. fıkrasına göre; cumhurbaşkanı seçimine katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partiler şöyle belirlendi:

"Adalet ve Kalkınma Partisi, Alternatif Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Doğru Yol Partisi, Emek Partisi, Genç Parti, Hak ve Eşitlik Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkın Yükselişi Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İşçi Partisi, Liberal Demokrat Parti, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Saadet Partisi, Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi, Türkiye Komünist Partisi"

Diğer partilerin ise genel kongre veya teşkilatlanma koşulunu yerine getiremedikleri, dolayısıyla 298 sayılı Kanun'un 14. maddesinin 11. fıkrasında öngörülen nitelikleri kazanamadıkları saptandı.

Söz konusu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına, karar özetinin Türkiye Radyo Televizyon Kurumu aracılığıyla alındığı andan itibaren bir hafta süreyle yayınlanmasına, karar örneğinin de seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin genel başkanlıklarına gönderilmesine, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulun internet sitesi "www.ysk.gov.tr" adresinde yayınlanmasına ve il-ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta ile iletilmesine oybirliği ile karar verildi.

Seçmen kütükleri

Öte yandan YSK'nn bir diğer kararı ile "298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un değişik 47. maddesi ve aynı Kanun'un 14. maddesinin 11. bendi ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 36. maddesine göre" belirlenen söz konusu 25 partiye, seçmen kütükleri verilebilecek.

Her yıl Ocak ayında siyasi partilerin seçime katılabilme yeterlilikleri Yüksek Seçim Kurulunca yeniden saptanarak ilan edilecek.

Kararda, seçim dönemi kavramından, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 101. maddesi ile aynı konuya ilişkin 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 3. maddesinde yer alan 5 , Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 77. maddesi ile 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun konuya ilişkin 6. maddesinde yer alan 4 ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 127. maddesi ile 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un aynı konuya ilişkin 8. maddesinde yer alan 5 yıllık dönemlerin anlaşılması gerektiği belirtildi.

Karara göre, seçmen kütüğü örneği istemeye siyasi partilerin genel merkezleri yetkili olurken, ancak yetki verilmesi koşuluyla il ve ilçe başkanları da istemde bulunabilecek.

298 sayılı Kanun'un 47. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, seçmen kütüğü örneği istemleri bir seçim döneminde ikiden fazla olamayacak. Verilecek seçmen kütüğü örneklerinin gideri karşılığı ödenecek bedel, 2014 yılı için her seçmen başına 6 kuruş olarak tespit edilirken, bu bedel maliye veznesine yatırılacak ve bunlara ait fotokopi masrafı seçim ödeneğinden karşılanacak.

Seçmen kütüğü örneği verilmesi istemleri elektronik ortamda (CD/DVD) karşılanabilecek ancak elektronik ortamda istenen seçmen kütüğü örnekleri ücretsiz olarak verilecek.

Seçmen kütüğü örnekleri giderinin ödendiğine ilişkin belge, ilgili kurulca alındıktan sonra, imza karşılığında bu örnekler siyasi parti yetkililerine verilecek.

Siyasi partilerin seçmen kütüklerine ilişkin istemlerinin karşılandığında gider makbuzu fotokopilerinin de eklenmek suretiyle Kurul Başkanlığına bildirilmesi gerekecek.

Söz konusu kararın Resmi Gazetede yayımlanması, karar örneğinin seçime katılabilme yeterliliğine sahip siyasi partilerin genel başkanlıklarına gönderilmesine, karar örneğinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına ve il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta ile iletilmesine oybirliği ile karar verildiği kaydedildi.