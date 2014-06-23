Köşk için son 10 gün; sadece 1 aday var

Ankara gündeminde bu hafta son 10 gününe girilen Köşk adaylıkları gündemde. CHP-MHP Ekmeleddin İhsanoğlu’nu resmi başvurular başlar başlamaz aday gösterecek. AKP, adayını resmen açıklamadı. HDP ise aradığı adayı hâlâ bulamadı.

Cumhurbaşkanı adaylığı başvuru tarihleri 29 Haziran ile 3 Temmuz arası. Çatı aday çıkarmak üzere bir araya gelen CHP-MHP’nin adayı belli: Ekmeleddin İhsanoğlu. İki parti, İhsanoğlu’nun yürüteceği kampanya için bir komisyon kurdu.

Gonca Şenay’ın Al Jazeera’deki haberine göre, hafta sonunda yapılan kongreyle yönetimini değiştiren HDP, adayını hâlâ belirleyemedi. Bu cephede aday arayışı sürüyor ancak 40 yaş ve üniversite mezunu olma kriteri ve partinin bir kadın aday çıkarma arzusu aday bulunmasını zorlaştırıyor. Eğer aday bulunamazsa partideki beklenti Pazar günü yapılan kongrede Eşbaşkan seçilen Selahattin Demirtaş’ın aday gösterileceği yönünde.

Gözler AKP’de

AKP’de ise teşkilat ve milletvekilleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı işaret ediyor ama “Ters köşe yapabiliriz” açıklaması yapan Erdoğan’dan net bir açıklama hâlâ gelmedi.

Üstelik Başbakan, muhalefet resmi açıklamasını yaptıktan sonra adayın açıklanabileceği sözleriyle açıklama için resmi başvuru günlerinin beklenebileceği yönünde ipuçlarını verdi.

CHP'de 'alternatif aday' çıkar mı?

Bir yandan çatı aday ile ilgili gelişmelerin takip edildiği CHP cephesinde Pazartesi gerçekleşen Parti Meclisi toplantısında ardından da Salı günü grup toplantısında “Bir sürpriz olur mu?” beklentisi var. Parti içinde ulusalcı olarak tanımlanan bir kanadın da içinde bulunduğu grup Ekmeleddin İhsanoğlu isminden rahatsız olduklarını açık açık dile getirmiş, 'alternatif aday' çıkarabiliriz demişti.

Meclis tatili ertelendi

Cumhurbaşkanlığı tartışmaları sürerken bir yandan da bu hafta gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olacak. Meclis’in 27 Haziran’da tatile girmesi bekleniyordu. Ancak AKP; içinde taşeronlaşmadan Bağ-Kur ve SSK’ya olan prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına kadar bir dizi düzenleme barındıran torba yasanın, Meclis’ten geçip yasalaşmasını istiyor. Plan bütçe komisyonunda görüşmeleri hala tamamlanamayan düzenlemenin bu hafta içinde Meclis Genel Kurul’unda ele alınması planlanıyor. Meclis, ancak bu yasa üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra yaz tatiline başlayacak.

Alan yemin edecek

Anayasa Mahkemesi kararıyla cezaevinden tahliye olan MHP milletvekili Engin Alan da Salı günü ilk defa partisinin grup toplantısına katılacak. Alan, aynı gün Meclis Genel Kurul’unda milletvekili yeminini edecek.

Kaynak: Al Jazeera