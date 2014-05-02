Erdoğan: Çocuk cinayetleri idamlık

Başbakan Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak, “Kendi bünyemizdeki çalışmalarımız bitti, Türkiye genelinde kamuoyu araştırması yapıyoruz. Neticeleri aldıktan sonra partimiz kendi adayını açıklayacak” dedi. Erdoğan, bir gazetecinin “Açıklama Mayıs’ta mı olacak” sorusuna ise “inşallah” şeklinde yanıt verdi.

Başbakan Tayyip Erdoğan çocuk cinayetleri hakkındaki bir soru üzerine "Çalışmamız var. Adalet Bakanlığımızın çalışması var. Bu olaylar adeta idamlık olaylar. İdam gelmese dahi bu cezaların çok çok ağırlaştırılması noktasında benim talimatım var" dedi.

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı seçimleri

Asla asla öyle bir şey bugüne kadar ne aramızda olmuştur. Ne de bizim kendi aramızda partimizi kurduğumuzdan bu yana istişare mantığımızda böyle bir şey söz konusu değildir. Biz her şeyi olgunlaştırırız. Ama şu anda tabi bu kendi aramızda idari konuda bir şey değil. Partinin kendi bünyesinde alacağı karar ayrı, bir de yıllar yılı beraber aynı ideallere gönül vermiş insanlar olarak böyle bir karar vermekte birlikte olacağız. Kendi bünyemizdeki çalışmalarımız bitti, Türkiye genelinde kamuoyu araştırması yapıyoruz. Neticeleri aldıktan sonra partimiz kendi adayını açıklayacak.

Açıklama Mayıs’ta mı olacak?

İnşallah

Seçim sistemi değişikliği

Benim bilmediğim şeyleri biliyorsunuz, bundan dolayı da ben sıkıntıdayım. Biz sistemlerin hepsini gözden geçiriyoruz. En ideal olan nedir onun hazırlığı içerisindeyiz. Olay Meclis kapanana kadar, bu sürece kadar bitti bitti, bitmediği zaman zaten mevcut sistemle yürümek zorundayız. Sistem noktasında bu işin değişip değişmeğine burada kısa sürede karar vermek zorundayız.

Çocuk cinayetleri

Çalışmamız var. Adalet Bakanlığımızın çalışması var. Bu olaylar adeta idamlık olaylar. İdam gelmese dahi bu cezaların çok çok ağırlaştırılması noktasında benim talimatım var. Ülkemizde AB süreciyle ilgili olarak idamın kaldırılması nedeniyle bizim bir sıkıntımız var ama bunun yerine ağırlaştırılmış müebbete kadar düşünebilecek bir süreçtir bu. Bu tür atılan adımlar karşısında duyarsız olmak mümkün değil. arkadaşlarımız çalışıyorlar. İdam, malum sebeplerle ülkemizde yok. Ama bu olmasa dahi ağırlaştırılmış müebbet bizim gündemimizdedir.

Hadım etme

Karıştırmayın o işleri ya. Öyle bir şey söz konusu değil. Bizim ağırlaştırılmış müebbet hapistir, arkadaşlar çalışmalarını yapıyorlar. Kanaat olarak söylüyorum, eğer AB ile ilgili idamlar kaldırılmamış olsa, bu işlerin karşılığı idamdır.

Dışişleri Bakanlığı’ndaki dinlemeler

Bu işin paralel yapıyla ilgili olduğu ortadadır. Bunun içinde kimlerdir bizim gündemimizdedir. Paralel yapıdır, bu kesindir. Bunda tereddüt yok. Failleri kimlerdir bunu bulmak durumundayız. Başbakanlıkla ilgili olanlar aşağı yukarı belli olmuştur.