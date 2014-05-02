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Gül: Köşk için Sayın Başbakan'ın istişare yapmaya ihtiyacı var

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı

02 Mayıs 2014 15:22

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Köşk seçimi tartışmalarıyla ilgili olarak, “Sayın Başbakan ve ben söz konusu olduğumda bu kararı hangimizin aday olacağı ile ilgili ikimiz arasında bir karar vereceğimizi söyledik ama Sayın Başbakan’ın istişare yapmaya ihtiyacı var sanırım" dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Zonguldak’ta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gül’ün gazetecilerin cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili sorularına verdiği yanıt şöyle:

"Tabii ki takvim işlemeye başladı. Neticede adaylar olacaktır. Millet karar verecektir. Sayın başbakan ve ben söz konusu olduğumda hangimizin aday olacağı ile ilgili ikimiz arasında bir karar vereceğimizi söyledik ama Sayın Başbakan’ın istişare yapmaya ihtiyacı var sanırım.

Bu konuyla ilgili daha fazla bir şey söylemek istemem. Seçimlerin kuralları belli. Takvim bildiğiniz gibi işleyecek neticede adaylar çıkacak ve halk kimi istiyorsa onu seçecek.

Türkiye’de bu nedenle bir gerilimi beklememek gerekir."

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