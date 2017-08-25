KOSGEB'ten Tunceli'ye 16 milyon faizsiz kredi

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından bu yıl içerisinde 717 işletmeye toplam 16 milyon, 20 bin lira faizsiz kredi desteği verildi. KOSGEB Tunceli İl Müdürü Kadir Yıldırım, şimdiye kadar 1 milyon 731 bin 589 liranın geri ödemesiz, hibe desteği verildiğini belirterek, bu yıl içerisinde ise esnafa 905 bin lira hibe kredi vereceklerini söyledi.

KOSGEB Tunceli İl Müdürü Kadir Yıldırım, kent genelinde esnafa sağladıkları faizsiz ve hibe kredilerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Toplam 717 işletmeye toplam 16 milyon 20 bin lira faizsiz kredi desteği verdiklerini belirten Yıldırım, \"İlimizde 2017 yılı içerisinde Başkanlığımızın \'2017 yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı\' kapsamında 717 işletmeye toplam 16 milyon 20 bin lira faizsiz kredi desteği verilmiştir. Krediyi kullandırma hızında ülke genelinde ilk dörtte yer aldık. Hizmeti vatandaşa hızlı bir şekilde ulaştırılması hususunda bu çok önemliydi. Ayrıca ilimizde bu güne kadar KOSGEB 1 milyon 731 bin 589 lira 26 kuruş geri ödemesiz hibe desteği sağlamış olup, bu yıl içerisinde ise bu rakam 905 bin 13 lira 84 kuruştur. 2017 yılı ilk altı ay içerisinde ilimizde \'Yeni girişimci Destek Programı\' kapsamında toplam 31 tane yeni işletme kurulmuş olup, bu yeni işletmelere makine, tesisat, işletme kuruluş giderleri, kira ve personel giderleri desteği adı altında geri ödemesiz 421 bin 511 lira 65 kuruş ödeme yapılmıştır. Ayrıca ilimizdeki KOBİ\'lerimizin yurtdışına açılmasına yönelik TSO ile işbirliği kapsamında Fransa, İtalya, Hollanda, Avusturya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti\'ne iş gezileri düzenlenmiş olup, bu kapsamda KOBİ\'lerimize KOSGEB tarafından 107 bin lira yurt dışı iş gezisi desteği sağlamıştır. Diğer taraftan bu yıl içerisinde toplam 423 kişiye girişimcilik eğitimi verilmiş olup, yıl içerisinde de eğitimlerimiz devam edecektir. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar yeni girişimci desteğimizden yararlanabilirler. Yeni girişimcilere verilen 50 bin lira hibe, 100 bin lira 30 ay geri ödemesiz faizsiz kredi desteğimiz yıl içerisinde sürekli devam etmektedir. Devletimizin özellikle bu bölgeye çok ciddi destekleri var. KOSGEB üretime, istihdama doğrudan katkı sunan bir kurum olarak vatandaşı desteklemeye devam ediyor. Vatandaşlarımız bu desteklerden yararlansınlar\" dedi.



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