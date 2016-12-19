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Ekonomi

KOSGEB’e başvurular başlıyor

"Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" başvuruları yarın başlıyor

19 Aralık 2016 00:24

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" programına yönelik başvuru kayıtları, 19 Aralık Pazartesi günü sabah 09.00'da başlayacak.

KOSGEB'den yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak 2016'dan "Sıfır Faizli Kredi Destek" programı açıklandığı güne kadar veritabanına kayıtlı firma sayısı 56 bin 810 ve KOBİ bilgi beyannamesi güncelleyen firma sayısı 147 bin 710 iken, 10 Aralık'tan bugüne kadar veritabanına yeni kaydolan firma sayısı 105 bin 463 ve aynı dönemde KOBİ bilgi beyannamesini güncelleyen firma sayısının ise 178 bin 629'u bulduğu bildirildi. 

Sadece son bir hafta içinde KOSGEB veritabanına kayıt yaptıran ve bilgi beyannamesini güncelleyen firma sayısındaki artışa dikkatin çekildiği açıklamada, sistemin aktif çalıştığı, ancak ciddi bir yoğunluk yaşandığı vurgulandı. 

KOSGEB'in 15 bin KOBİ'ye sunulacak 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" için 19 Aralık Pazartesi günü saat 09.00 ile 21 Aralık Çarşamba günü saat 23.59 aralığında, "http://sifirfaiz.kosgeb.gov.tr" adresinden başvuru yapılabileceği belirtilen açıklamada, aynı anda on binlerce kayıt ve güncelleme yapılmasından dolayı sistemde gecikme yaşandığı da kaydedildi. 

Kayıt ve güncelleme işlemlerinin, kredi başvuru tarihleri sürecinde de devam edeceğine işaret edilen açıklamada, kredi onaylanma sürecinde başvuru sırasına göre herhangi bir önceliğin söz konusu olmadığının altı çizildi. 

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