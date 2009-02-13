KOSGEB'den ihracatçıya 1 milyar dolarlık destek

Sanayi Bakanı Çağlayan, KOSGEB’in bu yıl 1 milyar dolar ihracat kredisi vereceğini ve KOSGEB kanununa yapılan değişikliğin önümüzdeki hafta TBMM genel kurulundan geçmesini beklediğini söyledi.



MÜSİAD’da konuşan Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kanununa yapılan 10 maddelik değişiklik genel kuruldan çıktıktan sonra gerek ticaret gerek hizmet sektörü hepsi bu imkanlardan kullanabilecek. İnşallah KOSGEB 2009 yılında 3 milyar liranın üzerinde bir destek gerçekleştirecek...detayları 3-5 gün içinde sizlerle paylaşacağız” dedi.



Hizmet ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere de KOSGEB desteklerinden yararlanmasına imkan sağlayan tasarı, TBMM’nin sanayi komisyonunda Çarşamba günü kabul edilmişti.



Konuşmasında teknopark kanununa da değinen Çağlayan, “Mevcut teknopark kanunu da değiştiriyoruz. Orada üretim yapma imkanı sağlanmıyordu, şimdi yapacağımız değişiklikle orada iş yeri açılmasını, üretim yapılmasını bilgi ve teknolojiye dayalı bir sistem geliştirmeyle inşallah ümit ediyorum ki gerçekleştireceğiz. Şu anda 500 milyon dolardan fazla da teknoparklarda yabancı yatırımlar var” şeklinde konuştu.

