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Ekonomi

KOSGEB, mikro ve küçük ölçekli işletmelere verdiği pandemi desteğinin başvuru süresini 6 Ağustos'a uzattı

09 Temmuz 2021 10:56

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen imalatçı mikro ve küçük işletmelere yönelik hızlı destek programında başvuru süresini 6 Ağustos'a kadar uzattı.

Bloomberg'in haberine göre İlk başvuruları ​​3-21 Mayıs'ta alınan programın kapsamı genişletilerek, programdan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren daha fazla işletmenin yararlanması amacıyla 21 Haziran-9 Temmuz döneminde ikinci başvuru açılmıştı. Programın ikinci fazında bugün sona erecek başvuru dönemi 28 gün uzatıldı.

KOSGEB, salgından olumsuz etkilenen imalat ve imalat sektörünü tamamlayıcı sektörlerdeki mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik Hızlı Destek Programı başlatmıştı.

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