KOSGEB kredilerinden vergi mi alınacak?

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, girişimcilerin tereddütlerini Meclis gündemine taşıdı. Tümer, KOSGEB Girişimcilik Destek Programı kapsamında verdiği uygulamalı girişimcilik eğitimi ve kendi işinin sahibi olmak isteyen girişimcilerin iş yeri açılış giderlerin karşılanması için sunduğu hibe kredilerden Vergi Dairelerinin gelir vergisi talep ettiği doğru mudur?” diye sordu.

Tümer, "Vatandaşlar çeşitli kurum ve kuruluşların hibe kredileri için yoğun uğraş verirken girişimciler şimdi de kullandıkları kredilerle ilgili derin bir endişeye sevkediliyor" dedi.

Bazı Vergi Dairesi Başkanlıklarının ilgili kanun maddeleri gereği hibe kredilerden gelir vergisi alınabileceğine yönelik görüşleri ve kredi kullanan genç girişimcilerin tereddütleri üzerine harekete geçen CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Vergi Daireleri vergi talep ediyor mu?



İşsizlik oranının çift haneli oranlara yükseldiği ülkemizde istihdam artışı için yeni iş yerlerinin açılmasının büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Tümer, mecliste yaptığı konuşmada, “Devletimizin girişimciliği teşvik eden uygulamaları da bu bağlamda aynı önemi taşıyor. Kısa adı KOSGEB olan “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı”nın Girişimcilik Destek Programı kapsamında verdiği uygulamalı girişimcilik eğitimi ve kendi işinin sahibi olmak isteyen girişimcilerin iş yeri açılış giderlerin karşılanması için sunduğu hibe kredi imkanı da bunlardan biridir. Ancak, bu programı tamamlayıp 50 bin TL tutarlı hibe krediyle iş yeri açan girişimcilerden, aldıkları hibe kredi için Vergi Dairelerinin gelir vergisi talep ettiği doğru mudur?” diye sordu.

Destek olarak görülebilir mi?



Hükümet yetkililerine “Doğruysa bu uygulamanın altında yatan gerçekler nelerdir?” diye soran Tümer, “KOSGEB’in yeni girişimcilere iş yeri açması için verdiği 50 bin liralık hibe kredisi bu bağlamda destek olarak görülebilir mi?” ifadesini kullandı.