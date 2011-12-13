Köse'ye 'Kadırgalı' dayağı



T24- Erol Köse, "Cenk Koray Ekran Ödülleri" gecesinde Stelyo Pipis'in adamı olduğu iddia edilen kişinin yumruklu saldırısına uğradı.





Erol Köse ve Seda Sayan bu gece Günay Resteuran'ta düzenlenen "Cenk Koray Ekran Ödülleri" gecesinde birbirine girdi.Gecede çektirdiği çıplak pozları Twitter hesabından paylaşan Erol Köse ile karşılaşan Seda Sayan, kendine hakim olamadı ve Köse'ye çantasıyla saldırdı.

Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği Seda Sayan, uzun süre sinirlerine hakim olamadı.

Yaşananlardan sonra Erol Köse restorant çıkışında bir kişinin saldırısına uğradı. Köse'ye saldıranın Stelyo Pipis'in adamı olduğu iddia edildi. Köse, şikayetçi olmak üzere karakola gitti.

Gecede ödül vermek üzere sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil, "Helal olsun Kadırgalı'ya. Bunca erkeğin yapamadığını o yaptı ve Erol Köse'nin kafasına çantayı geçirdi. Böylece hepimizin intikamını almış oldu" dedi.