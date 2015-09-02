'Koşer' olmayan yemek servis eden restoranda yemek yiyen Netanyahu, İsrailli muhafazakarları kızdırdı

Geçen hafta sonu İtalya'ya düzenlediği gezide, koşer olmayan bir restoranda yemek yiyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesindeki muhafakarların tepkisini çekti.

BBC Türkçe'de yer alan ve İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Netanyahu hafta sonunda İtalya Başbakanı Matteo Renzi ile birlikte Floransa'daki Enoteca Pinchiorri isimli restoranda yemek yedi. Floransa'nın "gastronomi cennetlerinden" biri olarak kabul edilen restoranın menüsü ise İsrailli aşırı muhafazakarların tepkisini çekti. Çünkü restoran, Yahudi yeme-içme kurallarına (koşer) aykırı salyangoz, domuz, ıstakoz ve tavşan eti gibi ürünler de servis ediyordu.

İsrail'de koalisyon hükümetinin ortaklarından olan Birleşik Torah Yahudiliği yetkilileri, Yahudi devletinin başbakanının koşer olmayan bir restoranda yemek yemesinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Kikar Haşabbat isimli, muhafazakar yayın yapan bir internet sitesi de Netanyahu'nun restoran seçimini eleştirdi. Siteye konuşan bir İsrailli politikacı, "Yahudi geleneklerini izleyenlerin oyunu almış aşırı ortodoks partilerle ittifak kuran birinin daha hassas davranması gerekir. Tatilde olsaydı durum farklı olabilirdi ama resmi bir ziyaretteydi. İsrail'deki dindar ve muhafazakar halkın duygularını incitti" dedi.

Başbakanlık ofisi açıkladı: Netanyahu yasak olan yemeklerden yemedi

Tepkiler üzerine Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada ise Başbakan'ın, İtalyan mevkidaşı Matteo Renzi tarafından söz konusu restorana davet edildiği, ancak "yasak olan yemeklerden yemediği" belirtildi. Başbakanlık, Netanyahu'nun yurtdışı seyahatlerinde genellikle bu şekilde davrandığını da vurguladı.

Netanyahu geçmişte de New York gezisi sırasında koşer olmayan bir restoranda yemek yediği için eleştirilere hedef olmuş ve "hayatında hiç koşer olmayan bir yemek yemediğini" açıklamak zorunda kalmıştı.