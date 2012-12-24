Koşener'in ses kaydı mahkemede

Emekli orgeneraller İsmail Hakkı Karadayı ve Işık Koşaner ile emekli orgeneral Aytaç Yalman'ın da aralarında bulunduğu 17 kişiye ait olduğu iddia edilen internet ortamındaki "Ergenekon" davasıyla ilgili ses kayıtları, emniyet tarafından çözümü yapılarak mahkemeye gönderildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanık ve avukatların taleplerine ilişkin çeşitli kurumlara yazdığı yazılara cevap verildi.

Buna göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, mahkemenin talebi üzerine, dava sanıkları ile yakınlarına ait olduğu iddia edilen "Ergenekon" davasına ilişkin internet ortamında ve medyada yer alan ses kayıtlarının, çözümünü yaptı.

Gönderilen kayıtlar arasında, eski genelkurmay başkanlarından emekli Orgeneral Işık Koşaner'e ait olduğu iddia edilen internet ortamındaki "Işık Koşaner Paşa'dan itiraflar... Tam bir skandal" başlığıyla 23 Ağustos 2011'de yayımlanan 18 dakika 16 saniyelik ses kaydı ile "Işık Koşaner Paşa'nın 2. şok ses kaydı" olarak 25 Ağustos 2011 tarihinde yayımlanan 28 dakika 20 saniyelik ses kaydının çözümü yer alıyor.

Davanın tutuksuz sanıklarından emekli Orgeneral Şener Eruygur ile eşi Mukaddes Eruygur ve istihbaratçı Albay Ömer Faruk Gürüz arasında geçtiği iddia edilen 5 dakika 15 saniyelik, 16 Haziran 2012 tarihli ses kaydının çözümü de dosyaya gönderildi.

Emniyet, "Ergenekon" davasıyla ilgili açık kaynaklardan yaptığı çalışmalar sonucunda aralarında eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile tutuklu sanıklardan Tümgeneral Hıfzı Çubuklu'nun da aralarında bulunduğu 15 kişiye ait ses kayıtlarını da çözümleyerek dosyaya gönderdi.

Dursun Çiçek'ten Çapkın'a mektup

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, mahkemenin yazılarına verdiği cevapların yanı sıra, davanın tutuklu sanıklarından emekli Albay Dursun Çiçek'in İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a yolladığı el yazısı mektubunu da mahkemeye iletti.

Çiçek, Çapkın'a hitaben yazdığı 30 Ağustos 2012 tarihli mektubunda, haksızlığa uğradığını savunarak, "Haksızlıklar karşısında dilsiz şeytan olmanız mümkün değil. Her zaman hak ve hukukun, masumun yanında olduğunuzu, akıl ve vicdan sahibi, inanç ve insanlık değerleri olan bir emniyet müdürü olduğunuzu gösterin. Gerçek suçluları ve işbirlikçilerini Türk yargısına teslim edin" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, tutuklu yargılanan İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in talebi üzerine, MİT Müsteşarlığı da "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım ile 1995 yılı Ocak ayında yaptıkları mülakatla ilgili hazırlanan bilgi notunu mahkemeye yolladı.