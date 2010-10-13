-''KÖSEM SULTAN''IN YAŞAMI GÖSTERİME GİRİYOR İSTANBUL (A.A) - 13.10.2010 - İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının kültür-sanat, kültürel miras, kentsel uygulamalar ve kent kültürü alanlarında gerçekleştirdiği etkinlikler İstanbullularla buluşmaya devam ediyor. Gazeteci-yazar Avni Özgürel'in yazdığı senaryoyla beyaz perdeye aktarılan Osmanlı İmparatorluğu'nun ''Mahpeyker'' lakaplı ve en kudretli validelerinden ''Kösem Sultan''ın hayatını konu alan film, 15 Ekimde vizyona girecek. Fransız Kültür Merkezi ve Notre Dame de Sion lisesi iş birliğiyle düzenlenen ''Frederic Chopin ve Pauline Viardot'un Mazurkaları'' adlı konser yarın, Notre Dam De Sion Lisesinde gerçekleştirilecek. Chopin ve Viardot arasındaki dostluğa dayalı sanatsal iş birliğinin müzikseverlerle buluşacağı konserde, piyanist, solist ve oda müziği icracısı Remy Cardinale sahne alacak. Gazeteci-yazar Avni Özgürel'in yazdığı senaryoyla beyaz perdeye aktarılan Osmanlı İmparatorluğu'nun ''Mahpeyker'' lakaplı ve en kudretli validelerinden ''Kösem Sultan''ın hayatını konu alan film, 15 Ekimde vizyona girecek. Sanat danışmanlığı tanburi Hakan Talu tarafından yapılan İstanbul Saz Müziği Topluluğu, 16 Ekimde Yenikapı Mevlevihanesi'nde vereceği konserde Ali Ufki ve Kantemir'den eserler seslendirecek. -TOZLU RAFLARDAN KONSER SALONLARINA- Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk yıllarında dönemin Milli Eğitim Bakanlığı adına Ankara Devlet Konservatuvarı tarafından koordine edilerek, İstanbul Valiliği ve Halkevleri'nin kontrolünde İstanbul için büyük bir proje hayata geçirildi. Dönemin en ünlü folklorcu müzikologlarından Muzaffer Sarısözen, Halil Bedii Yönetken ve Rıza Yetişen tarafından gerçekleştirilen ''İstanbul Çevresi Alan Araştırmaları (1936-1951) Türküler, Halk Raksları, Sportif Oyunlar'' adlı çalışmanın sonuçları uzun yıllar tozlu raflarda kaldı ve günümüze kadar yayımlanmadı. Hazine niteliğindeki bu çalışma, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Türk Musikisi Vakfı ile Süleyman Şenel'in projesiyle gün ışığına çıkacak. Bugüne kadar bilinmeyen 65 İstanbul türküsünü içeren ''İstanbul Çevresi Alan Araştırmaları Bilinmeyen İstanbul Türküleri'' konseri, 18 Ekimde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek. Japon Arp üstadı Naoko Yoshino, 18 Ekimde Kadıköy'deki Süreyya Operası'nın açılış konserinde sevenleriyle buluşacak. Marsilya'da yerleşik olan Leda Atomica Musique, Türkiye, Fransa, Avusturalya ve Yeni Zelanda'dan yedi müzisyeni bir araya getirdiği konserini, 20 Ekimde, Fransız Kültür Merkezi'nde verecek. Garajistanbul'un İstanbul Avrupa Kültür Başkenti için ürettiği özel bir proje olan, Övül ve Mustafa Avkıran'ın sanat yönetmenliğinde yürütülen ''İstanpoli'' kapsamında, Rimini Protokoll'ün ürettiği ve İstanbul'un çöplerini paraya çevirmeye çalışanların hikayesinin anlatıldığı ''Dağaçar Bey ve Çöpün Altın Tektoniği'' adlı gösteri, 15, 16 ve 17 Ekimde Garajistanbul'da sahnelenecek. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı desteğiyle Klasik Türk Sanatları Vakfı tarafından düzenlenen ''15 Seminer 15 Sergi'' etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sitare Turan Bakır Atölyesi öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı ''Çini Bahçesinde Nevbahar'' sergisi, yarın Beyoğlu Sanat Galerisi'nde açılacak. Etkinlikler kapsamında, ''Türk Çini ve Seramik Sanatında Tasarım Anlayışı'' semineri düzenlenecek.