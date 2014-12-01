T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Kösem Sultan'ı Tuba Büyüküstün mü oynayacak?

'Kösem Sultan' projesi için daha önce Beren Saat ve Bergüzar Korel’in ismi geçmişti

01 Aralık 2014 10:59

Sezonun beklenen projesi Kösem Sultan'ı kimin oynayacağı merakla beklenirken, Bergüzar Korel ve Beren Saat'ten sonra yeni aday Tuba Büyüküstün.

Eylül 2015'te yayınlanacağı duyurulan ve aylardır herkesin merakla beklediği Star TV'nin iddialı projesi Kösem Sultan için hazırlıklar devam ediyor.

Akşam'da yer alan habere göre, daha önce Beren Saat ve Bergüzar Korel’in ismi geçen yapım için Emmy Ödülleri’nde Türkiye’yi temsil ederek büyük bir başarıya imza atan Tuba Büyüküstün’le de görüşülmeye başlandığı öğrenildi.

Oyunculuğa Çemberimde Gül Oya isimli bir dönem dizisiyle adım atan Büyüküstün’ün teklife olumlu baktığı ve şartlarda anlaşıldığı takdirde yeni Kösem Sultan olacağı kulislerde konuşuluyor.

Büyüküstün'ün isminin düşünülmesinde en büyük etkenin ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ve sergisiyle de Arap Dünyası’na açılmaya hazırlanan yapım şirketinin, oyuncunun Arap izleyicideki etkinliğini göz önünde bulundurması.

Öte yandan Bergüzar Korel ile de görüşmelerin sürdüğü ve nihai kararın önümüzdeki ay verileceği öğrenildi.

 

 

ETİKETLER

tuba büyüküstünkösem sultandizioyuncubergüzar korelberen saat

İlgili Haberler

Tuba Büyüküstün Emmy'e aday

Tuba Büyüktüstün bu sene 42.'si düzenlenecek olan Uluslararası Emmy Televizyon Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu kategorisinde yarışacak

Tuba Büyüküstün Emmy'den eli boş döndü

Ödüle Hollandalı oyuncu Bianca Krijgsman layık görüldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24