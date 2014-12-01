'Kösem Sultan'ı Tuba Büyüküstün mü oynayacak?

Sezonun beklenen projesi Kösem Sultan'ı kimin oynayacağı merakla beklenirken, Bergüzar Korel ve Beren Saat'ten sonra yeni aday Tuba Büyüküstün.

Eylül 2015'te yayınlanacağı duyurulan ve aylardır herkesin merakla beklediği Star TV'nin iddialı projesi Kösem Sultan için hazırlıklar devam ediyor.

Akşam'da yer alan habere göre, daha önce Beren Saat ve Bergüzar Korel’in ismi geçen yapım için Emmy Ödülleri’nde Türkiye’yi temsil ederek büyük bir başarıya imza atan Tuba Büyüküstün’le de görüşülmeye başlandığı öğrenildi.

Oyunculuğa Çemberimde Gül Oya isimli bir dönem dizisiyle adım atan Büyüküstün’ün teklife olumlu baktığı ve şartlarda anlaşıldığı takdirde yeni Kösem Sultan olacağı kulislerde konuşuluyor.

Büyüküstün'ün isminin düşünülmesinde en büyük etkenin ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ve sergisiyle de Arap Dünyası’na açılmaya hazırlanan yapım şirketinin, oyuncunun Arap izleyicideki etkinliğini göz önünde bulundurması.

Öte yandan Bergüzar Korel ile de görüşmelerin sürdüğü ve nihai kararın önümüzdeki ay verileceği öğrenildi.