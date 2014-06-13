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Kösem Sultan rolü Meryem'in değil, Beren Saat'in oldu

Star TV yönetiminin Kösem Sultan rolünde Beren Saat’i istediği söyleniyor

13 Haziran 2014 10:46

Tims Prodüksiyon, yeni Osmanlı dizisi “Kösem Sultan”ın ilk tanıtım filmini “Muhteşem Yüzyıl”ın final bölümü sırasında yayınladı. 1,5 yıl sonra yayınlanması planlanan dizide Kösem Sultan’ı kimin oynayacağı merak konusu oldu. Kulislerde konuşulan isim Beren Saat.

Ekranda Hürrem Sultan’dan sonra Kösem Sultan dönemi başlıyor. Yapımcılığını Tims Prodüksiyon’un üstlendiği, ilgiyle izlenen “Muhteşem Yüzyıl” dizisi, önceki akşam yayınlanan final bölümüyle ekrana veda etti. Final bölümünün ardından, yapımcı şirketin yeni dizi projesi “Kösem Sultan”ın tanıtım filmi ekrana geldi.

 

Kanal da onu istiyor

 

Sinem Vural’ın Hürriyet’teki haberine göre, 1,5 yıl sonra yayınlanması planlanan dizinin ilk görüntüleri, seyircinin aklına “Meryem Uzerli, Hürrem Sultan’ın ardından ekranlara Kösem Sultan rolüyle mi dönecek?” sorusunu getirdi. Ancak başrol için kulislerde adı geçen isim Meryem Uzerli değil, en son “İntikam” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Beren Saat. Dizinin tanıtımında yer alan kızın kumral olması dedikoduları güçlendirirken, Star TV yönetiminin de Kösem Sultan rolünde Saat’i istediği söyleniyor.

 

Keskin zekasıyla tanınıyor

 

Osmanlı tarihinin en etkili kadınlarından biri olan Kösem Sultan, 1590 yılında Yunanistan’da doğdu. Asıl adı Anastasia’ydı. 15 yaşındayken İstanbul’a gönderildi, Sultan I. Ahmet’e haseki oldu. Keskin zekasıyla padişahı etkiledi, kısa zamanda bütün saraya nüfuzunu kabul ettirdi. İki oğlu padişah olan, aynı zamanda torununun da padişahlığını gören Kösem Sultan’ın hayatı, birçok dizi ve filme konu oldu.

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