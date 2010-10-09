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Kültür-Sanat

Kösem Sultan Online sinema dergisi Sinemalife’ın kapağında

Türkiye’nin ilk online sinema dergisi Sinemalife’ın Ekim sayısı yayında.

09 Ekim 2010 03:00

T24- Türkiye’nin ilk online sinema dergisi Sinemalife’ın Ekim sayısı yepyeni konular, özel söyleşiler ve dosyalar ile yayında.



Derginin bu ayki sayısının kapağında  15 Ekim’de vizyona girecek olan “Mahpeyker: Kösem Sultan” filmi yer alıyor. Okurlar, Sinemalife’ın online sayfalarında Osmanlı’ya hükmeden kadın Kösem Sultan hakkında detaylı bir araştırma bulabilecekler.


Ekim sayısında bir de söyleşi var. Söyleşi, Bosna’daki savaşı farklı yönleri ile ele alan Özlem Akovalıgil’in kamerasından “Kakoski?”’yi konu alıyor.


Dünya sinemasında önemli bir yere sahip İtalyan sineması, derginin son sayısında geçmişi ve bugünü, toplumsal ve siyasal değişimi ile tüm yönleri incelenerek masaya yatırılıyor, en önemli İtalyan yapıtları dergide yer alıyor.


Derginin “zoom” bölümünün konuğu ise vizyona yeni giren “Ye, dua et, sev” filmi ile gündemde olan Julia Roberts.


Sinemalife, Ekim sayısında geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Amerikan sinemasının sevilen ismi Tony Curtis’e de yer vermeyi unutmamış.


Yeni çıkan DVD’ler ve gösterimdeki filmler hakkında eleştirilerin de yer aldığı son sayıda bir de DVD ödüllü yarışma yer alıyor.

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