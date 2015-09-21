Kösem Sultan ne kadar kazanacak?

'Muhteşem Yüzyıl - Kösem'de Kösem Sultan'ın gençliğini oynayacak Anastasia Thsilimpou (17) ülkesinde bir anda gündeme geldi. Diziden aylık 30 bin TL alacak olan Anastasia'ya Yunanistan'da dizi ve reklam teklifleri yağıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, genç oyuncunun menajerlik şirketi "Türkiye ve Yunanistan'dan iyi teklifler aldık, bazılarını kabul edeceğiz" dedi. Henüz lise öğrencisi olan Anastasia Tsilimpiou, Yunanistan'ın küçük yıldızlarından biri.

Önce bir modellik ajansına kaydolan Anastasia, daha sonra reklam filmleri için kamera karşısına geçti. Sonra da dizi oyunculuğu macerası başladı. Henüz 8 yaşındayken rol aldığı Melek Kalbi dizisiyle onu bütün Yunanistan tanıdı. Anastasia Tsilimpiou tiyatroda da oldukça başarılı bir oyuncu.