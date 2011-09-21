Köse'den 'Hadise'li tişört





T24- Erol Köse, Hadise’yle yaşadığı söz düellosunu, Hande Yener’in yeni albüm tanıtım partisine de taşıdı.





Hürriyet'in haberine göre, Hande Yener, tamamı Sinan Akçıl şarkılarından oluşan yeni albümü “Teşekkürler”in tanıtımını önceki gün Vitrin Club’ta yaptı. Ünlü şarkıcı, geceye derin göğüs dekolteli mini elbisesi ve hostes keplerini anımsatan ilginç saç aksesuvarıyla katıldı. Hande Yener, kutlama pastasını Sinan Akçıl ve Kemal Doğulu’yla birlikte kesti.



Ancak Erol Köse’nin Hadise’li tişörtü, onun çılgın kıyafetini bile gölgede bıraktı. Köse, önce fazla kilolarını diline doladığı, ardından Türkiye’de vergi ödemediği iddiasında bulunduğu Hadise’yle yaşadığı soğuk savaşı partiye de taşıdı. Köse, ünlü şarkıcının sumo güreşçisi şeklindeki bir illüstrasyonunun basılı olduğu tişörtüyle geceye katılarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

