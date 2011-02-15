Köşe yazarlarının gözünden Odatv baskını

T24- Odatv haber sitesinin İstanbul'daki binası ile Hürriyet gazetesi yazarı Soner Yalçın'ın da dahil olduğu yazar ve yöneticilerinin evlerine Ergenekon soruşturması kapsamında düzenlenen baskın, köşe yazılarına şöyle yansıdı:





Sedat Ergin/Hürriyet

Odatv baskını kabul edilemez

Dün polis tarafından Odatv'ye yapılan baskın ileri demokrasilerin basın özgürlüğü ölçütleriyle bağdaşan bir durum değildir.

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Fatih Çekirge/Hürriyet

Yargı tutukluk yapıyor

Polis Soner Yalçın'ın evini bastığında irkildim

Birkaç yazar arkadaşım arada

-Ne oluyor yahu?

Gırtlaklarında düğümlenen sinsi bir korku vardı hepsinin ağzında.

Peki neden korkuluyor?

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Yalçın Bayar/Hürriyet

TV yayınına başlıyordu

Ergenekon soruşturmasında ilginç gelişmeler yaşandı dün.

Sabah erken saatlerinde popüler 'Odatv.com'un kurucusu, Hürriyet yazarı Soner Yalçın'ın Levent'teki evinin Ergenekon soruşturması kapsamında arandığı haberi geldi.

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İsmet Barkan/Hürriyet

Savcılar da hesap verebilir olmalı

....

Ya hiç dava açılmazsa OdaTv ve çalışanları hakkında?Kim verecek dün sabahın hesabını. Ya dava açılır ama beraatle sonuçlanırsa? O zaman kim verecek hesabı?

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Kanat Atkaya

Riskli rüyalar iyi uykular

Tuhaf rüyalar görüp durdum bütün gece.

Önce bir "Oda"ya girdim, baktım "tivi" açık; hemen çıktım tabii!

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Nazlı Ilıcak/Sabah

Münasebetsizlik

İktidarın "Ergenekon" gerekçesiyle muhaliflere gözdağı verdiği inancı yaygınken, Oda TV'ye baskın, yanlış bir uygulamadır. Oda TV, gazeteci Soner Yalçın'a ait muhalif bir internet sitesi. Farz edelim, Ergenekon'la ilişkisi var ya da vardı. Ergenekon soruşturması 2007'de, Ümraniye'de ele geçen bombalardan sonra başladı. Baskını yapanlar, o günden bugüne Ergenekon belgelerinin Oda TV'de muhafaza edildiğini mi sanıyor?

Mustafa Mutlu/Vatan

Sabahı bekliyorum

...

Dört gazeteci daha gözaltına alındı!

Suçları; “Siyasi iktidarı yıkmak isteyen Ergenekon Terör Örgütü”ne yardım etmek...

Ne yapmışlar yardım edip de?

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Can Ataklı/Vatan

Canımı sıkan şeyler

Artık herkesin başına bir iş gelebilir

Odatv Soner Yalçın’ın kurduğu hayli muhalif bir internet haber sitesi. Bu haber sitesinde özellikle Ergenekon süreciyle ilgili kamuoyuna adeta dayatılan bilgilerin çok dışında bazı iddia ve belgeler de yayınlanıyor.

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Ruhat Mengi/Vatan

Oda TV de mi darbe hazırladı?

...

Gazeteciler, bilim adamları, sanatçılar söyledikleri tek cümleyle bile hedef haline getirildi, baskı ve korku tüm topluma yayıldı. ...

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Melih Aşık/Milliyet

Sıra Odatv’de!

Odatv, medyanın susturulup köşeye sıkıştırıldığı şu dönemde özgür ve cesur yayın yapabilen iki - üç yayın organından biriydi... Gazetelere girmeyen her türlü muhalif açıklama, bildiri, yazı orada yer bulabiliyordu. Ayrıca dün ekranlarda iktidarı savunan hukukçuların dediği gibi az izlenen bir internet sitesi değildi. ...

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Nagehan Alçı/Akşam

Oda TV

Uzun zamandır insanları hedef gösteren, Ergenekon ve Balyoz davalarını sulandırmak için manipülasyon yapan, kamuoyunu tahrik etmeye çalışan, adeta tetikçilik yapan bir internet sitesi göğsünü gere gere yayın yapıyor, üstelik hatırı sayılır bir kısım medya tarafından da övgü üzerine övgü alıyordu. Dün bir de baktım, bu sitenin hazırlandığı işyerinde polis Ergenekon soruşturması kapsamında arama yapıyor, sitenin sahibi ve yöneticilerini gözaltına alıyor.

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Oray Eğin/Akşam

Ne yapmalı?

...

Soner Yalçın, bugünlerde yeni bir televizyon kanalı kurmak için çalışıyordu. Tıpkı Ufuk Güldemir'in bir medya hareketi olarak başlattığı ilk Habertürk gibi alternatif bir haber televizyonu: Korkmadan haber yapan, gerçekleri ortaya çıkaran, gazetecilikten şaşmayan...