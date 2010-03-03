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Yaşam

Köşe yazarları mizah dergilerinin kapaklarında

Başbakan Erdoğan'ın yazılarını beğenmediği köşe yazılarını medya patronlarına havale etmesi mizah dergilerinin kapaklarına yansıdı.

03 Mart 2010 02:00

T24 - Başbakan Erdoğan'ın yazılarını beğenmediği köşe yazılarını medya patronlarına havale etmesi mizah dergilerinin kapaklarına yansıdı.


Erdoğan ne demişti?

“O gazetelerin patronlarına sesleniyorum, ‘Ne yapayım köşe yazarı, hâkim olamıyorum’ diyemezsin. ‘Sen bunun sorumlususun arkadaş’ diyeceksin. Eğer şurada yüzde 6.5 puan sadece piyasalar düşüyorsa bunun sebebinin kimler olduğu ortadadır. Onun için de diyorum ki lütfen herkes çizgisini iyi bilmeli. O insanlara da o kalemleri teslim edenler der ki ‘kusura bakma kardeşim bizim dükkânda sana yer yok’. Çünkü herkes vitrinine layık olanını koyar.”





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