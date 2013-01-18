Köşe yazarları Mehmet Ali Birand'ın ardından neler dedi?

Gazeteciler, Türk basının duayen ismi gazeteci-yazar-televizyoncu Mehmet Ali Birand'ın hayatını kaybetmesinin ardından yazdı.

Eyüp Can, Hasan Cemal, Can Dündar, Abbas Güçlü, Sami Kohen, Doğan Heper, Ali Bayramoğlu, Ahmet Hakan, Ertuğrul Özkök, Mehmet Tezkan, Candaş Tolga Işık, Rauf Tamer, Hakan Çelik, Ruşen Çakır, Ruhat Mengi, Murat Çelik, Tuncer Köseoğlu, Mehmet Barlas'ın yazıları özetle şöyle:

Eyüp Can – Radikal

Ağaçlar ayakta ölür

“Ağaçlar ayakta ölür” derler… Mehmet Ali Birand mesleğimizin çınarıydı.

Çınarlar kolay yetişmez…. Kolay da devrilmez…

Devrilmedi Birand… Ne fırtınalar yaşadı.

Ne sarsıntılar geçirdi. En son amansız bir kanseri yendi.

Ama dayanamadı kalbi, çok yoruldu.

Bir çınar gibi ayakta kaldı…

Bir çınar gibi ayakta öldü.

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Hasan Cemal – Milliyet

Sevgili İblis, olmadı, bizi atlattın yine…

Canım kardeşim; seni hiç kaybetmek istemiyordum. Daha yapacak, daha atlatacak çok haberlerimiz vardı çünkü... Dualarımız seninleydi bütün gün... Sakın ola beni atlatma derken haber geldi, sabahtan beri mekân tuttuğumuz kafeteryaya... Hepimizi atlatmışsın yine... Niye yaptın bunu canım kardeşim?.. Seni çok özleyeceğim.

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Can Dündar – Milliyet

Vefa… Veda…

“Önce işini yap oğlum” derdin ya hep Mehmet Ali abi...

Önce işimi yaptım bugün...

Tembihlediğin gibi...

“Hasta da olsan, dertli de ne yap yap, haberi ver” derdin; dertliydim, yine de haberi verdim.

Senin gibi...

Aklım, kalbim sendeyken çalıştım.

Her zamanki gibi...

Ama vedaya mecalim kalmadı; elim de varmadı.

Seninle yarın vedalaşacağım.

Hakkını helal et!

Abbas Güçlü – Milliyet

Hepimizin başı sağolsun

Mehmet Ali Birand, yazılı ve görsel basının sembol isimlerinden birisi.

Son birkaç gündür de yaşam mücadelesi veriyordu.

Komadan çıkıp bir an önce işinin başına dönmesini canı gönülden diliyorduk.

Bugüne kadar yüzlerce gazeteci ile çalıştım. Onun kadar işini sahiplenen 10 tane isim sayamazsınız.

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Sami Kohen – Milliyet

Birand gazeteciliğe yanımda başlamıştı

Bütün bu nitelikleriyle “müstesna bir insan”dı. Bizler için de yokluğu doldurulamayacak bir meslektaş, bir arkadaş...

Mekânı cennet olsun.

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Doğan Heper - Milliyet

Bizim Mehmet Ali

“Eski askerler ölmez, kaybolur.”

Mehmet Ali de kalemi elindeyken kaybolmak istiyordu; tıpkı daha önce sonsuzluğa uğurladığı meslek büyükleri gibi...

Ve Mehmet Ali kalemi elindeyken göçtü. Ölmedi, kayboldu...

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Ali Bayramoğlu – Yeni Şafak

Mehmet Ali Birand

Kimsenin cesaret etmediği alan ve konulara el atmasıyla, örneğin Öcalan röportajıyla, örneğin askeri bünye üzerine yazdığı 'Emret Komutanım' adlı bu alandaki öncü kitabıyla, dünyanın üst düzey siyasetçi ve devlet adamlarına yönelik sıkıştıran ve cesur sorularıyla Birand, bu ülkede gazetecilik açısından bir okul olmuştur.

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Ahmet Hakan – Hürriyet

Maalesef durumu netleşti

Türk medyası çok önemli bir değerini kaybetmiştir.

Ama ben en kafa Twitter arkadaşımı kaybettim.

Üzüntüm büyük.

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Ertuğrul Özkök – Hürriyet

Ne arkasından ne önünden

Ve bir gazeteci için, en hüzünlü an.

Henüz arkasından değil…

Ama önünden de değil…

Geç de değil, erken de değil…

Ne yüzüne söyleyebiliyorum, ne arkasından ağıt yakabiliyorum.

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Mehmet Tezkan - Milliyet

Birand: Yarına yarın bakarız demişti

Sabah kalkıyorum ağrım sızım yok, Allah’a şükür diyorum, akşamı ediyorum dedi...

Peki ertesi günü düşünmüyor musunuz diye sorulunca, gülerek şu cevabı verdi..

Yarına yarın bakarız, yarın Allah kerim..

Yarın olamadı abi..

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Candaş Tolga Işık – Posta

Artık kime istiyorsanız randevu verebilirsiniz

Van’da deprem oldu...

Bin tane ricayla ilk uçakta yer ayarladım.

Van’a gittim...

“Bir tane gazeteci daha yoktur” diyordum ki, Birand oradaydı!

* * *

Bu hep böyle oldu.

Afyon’da cephanelik patladığında...

Galatasaray, Kadıköy’de kupayı kaldırdığında...

Ben 35’tim o 70, ama Birand her zaman her yerde hepimizden önce ‘oradaydı’.

Çünkü Birand’ın hayatı ‘orada olmak’ üzerine kuruluydu.

Ameliyata girmeden yazısını yazdı, sonra yardımcısı Nilgün Abla’yı arayıp “Yazımı yazdım ama gazeteye gönderemedim.

Rauf Tamer – Posta

Birand

Yazı yazamayacak kadar üzgünüm.

Bereket, onun hakkında neler yazmak gerekiyor idiyse, hepsini o hayattayken yazdım.

Yeri doldurulamaz.

Memleketimin başı sağolsun.

Hakan Çelik - Posta

Birand

Sesi kulağımızda, yüzü gözümüzün önünde; mimikleri, kendine özgü tonlamaları ve gülümseten gaflarıyla aklımızda. Türk basınının gelmiş geçmiş en etkili kalemlerinden... Tek başına bir televizyon okulu, çok iyi koku alan bir gazeteci... Birand’ı tarif edebileceğimiz ne çok özelliği var...

Ruşen Çakır – Vatan

Seni çok özleyeceğiz Mehmet Ali Abi…

CNN Türk’ün kuruluş sürecinde birlikte çalıştığım, sık sık kavga ettiğim ama hep kendisinden bir şeyler öğrendiğim Galatasaraylı Mehmet Ali Abi’yi çok özleyeceğim.



Kaybımız çok büyük. Allah rahmet eylesin.

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Ruhat Mengi – Vatan

Sevgili Birand… Ne büyük kayıpsın

Çok ama çok üzgünüm, ne büyük bir kayıp hepimiz için, uzun yıllardır onun gülen yüzünü, renkli kişiliğini ekranda izlemiş olan herkes için ve Türk medyası için!



Sevgili Mehmet Ali Birand’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun!

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Murat Çelik – Vatan

Son dakika!

Çok üzüldüm. Çok!



Bunca yıldır Birand ile birlikte çalışmak nasip olmamıştı bana.



Bunu, “Keşke beraber çalışsaydık” manasında söylemiyorum. “Aslında pek de yakından tanımazdım” diyorum.

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Tuncer Köseoğlu – Taraf

Birand

Lodosu oldum olası sevmem, ruhumda fırtınalar yaratır. Yine öyle fırtınalı bir günde gazeteye geldim. Günlük gazeteleri okurken bir arkadaş Mehmet Ali Birand öldü dedi... Her ölüm erken ölümdür ya yine de yakıştıramamıştım bu güzel adama ölümü; daha dün demincek o en sevimli hâliyle haberleri sunan koca bir çınarın sonsuzluğa gittiğini düşünmek bile sarstı beni.

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Mehmet Barlas – Sabah

Hayatı hakkını vererek yaşamak ve Mehmet Ali Birand

Mehmet Ali Birand’ın hayata bağlılığını ve habercilik heyecanını yıllardır izlerken, doğumla ölüm arasında açılmış parantezin, bazı insanlar tarafından nasıl bilinçle doldurulduğunu düşündüm hep.