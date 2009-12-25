T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Köşe yazarları köşe yazarlığını tartışıyor!

Medialog Platform tarafından gerçekleştirilen Gündem Medya Toplantılarında bu ay “Türkiye’de köşe yazarlığı” sorunu tartışılacak

25 Aralık 2009 02:00

T24 - “Türkiye’de köşe yazarlığı” sorunu masaya yatırılıyor…


Medialog Platform tarafından gerçekleştirilen Gündem Medya Toplantılarında bu ay “Türkiye’de köşe yazarlığı” sorunu bütün yönleri ile masaya yatırılacak.


Zaman gazetesi yazarı, Ahmet Turan Alkan, Milliyet gazetesi yazarı Aslı Aydıntaşbaş, Radikal gazetesi yazarı Avni Özgürel ve Vatan gazetesi yazarı Can Ataklı’nın katılacağı toplantıda şu konular tartışılacak:


Köşe yazarı gazete politikasından bağımsız yazabilmeli mi?
Köşe yazarlarının köşeleri “kendi tapulu malı” mı?
Her konuda bir şeyler yazma alışkanlığı,
Her gün yazmanın yazar ve okuyucu üzerinde etkileri ve sonuçları,
Köşe yazarlarının muhabirlik merakı,
Gelişmiş batı ülkeleri ve Türkiye kıyaslamaları


İkicisinin düzenleneceği Gündem Medya toplantıların ilkinde Medyada Şiddet / Garipoğlu Örneği masaya yatırılmıştı.

26 Aralık Cumartesi günü Mecidiyeköy Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek panel 14.00 de başlayacak.



Konu         : Türkiye’de Köşe yazarlığı ‘sorunu’
Tarih     :  26 Aralık 2009 Cumartesi
Saat  : 14.00/16.30
Yer  : Mecidiyeköy Kültür Merkezi 
(Ali Sami Yen Stadı yanı Katlı Otopark üstü Kat: 6 Mecidiyeköy
Tel: 0212 288 90 72-73)


Ayrıntılı bilgi için
Özgür Küçük
Proje Koordinatörü
o.kucuk@medialogplatform.org
Medialog Platform www.medialogplatform.org
0216 339 91 96

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24