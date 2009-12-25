Köşe yazarları köşe yazarlığını tartışıyor!

T24 - “Türkiye’de köşe yazarlığı” sorunu masaya yatırılıyor…



Medialog Platform tarafından gerçekleştirilen Gündem Medya Toplantılarında bu ay “Türkiye’de köşe yazarlığı” sorunu bütün yönleri ile masaya yatırılacak.



Zaman gazetesi yazarı, Ahmet Turan Alkan, Milliyet gazetesi yazarı Aslı Aydıntaşbaş, Radikal gazetesi yazarı Avni Özgürel ve Vatan gazetesi yazarı Can Ataklı’nın katılacağı toplantıda şu konular tartışılacak:



Köşe yazarı gazete politikasından bağımsız yazabilmeli mi?

Köşe yazarlarının köşeleri “kendi tapulu malı” mı?

Her konuda bir şeyler yazma alışkanlığı,

Her gün yazmanın yazar ve okuyucu üzerinde etkileri ve sonuçları,

Köşe yazarlarının muhabirlik merakı,

Gelişmiş batı ülkeleri ve Türkiye kıyaslamaları



İkicisinin düzenleneceği Gündem Medya toplantıların ilkinde Medyada Şiddet / Garipoğlu Örneği masaya yatırılmıştı.



26 Aralık Cumartesi günü Mecidiyeköy Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek panel 14.00 de başlayacak.





Konu : Türkiye’de Köşe yazarlığı ‘sorunu’

Tarih : 26 Aralık 2009 Cumartesi

Saat : 14.00/16.30

Yer : Mecidiyeköy Kültür Merkezi

(Ali Sami Yen Stadı yanı Katlı Otopark üstü Kat: 6 Mecidiyeköy

Tel: 0212 288 90 72-73)



Ayrıntılı bilgi için

Özgür Küçük

Proje Koordinatörü

o.kucuk@medialogplatform.org

Medialog Platform www.medialogplatform.org

0216 339 91 96