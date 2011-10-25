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Köse özür dileyecek

Erol Köse hakkında suç duyurusunda bulunan Hülya Avşar'ın, bilgisine başvuruldu.

25 Ekim 2011 03:00


T24- Yapımcı Erol Köse'nin bir internet paylaşım sitesi üzerinden kendisi hakkında söylediklerine yönelik suç duyurusunda bulunan Hülya Avşar, avukatı ile Asayiş Şube Müdürlüğünün Gayrettepe'deki yerleşkesine geldi. Bilişim Suçları Büro Amirliğine çıkarak yaklaşık bir saat burada kalan Avşar, daha sonra avukatıyla şubeden ayrıldı.


Avşar, emniyetten ayrılırken basın mensuplarının soruları üzerine yaptığı açıklamada, “Bütün sanatçı arkadaşlarımın adına konuşuyorum Erol Köse'nin saçma sapan iddialarıyla baş edebileceğimizi artık sanmıyorum. Bizim yapabileceğimiz bir şey değil, bu tip insanları susturmak. Mütemadiyen yalan söylüyor. Ve ne kötü ki söylediklerine inanan insanlar var. Biz de avukatım Kerem bey ile dava açtık. Şimdi de ikinci bir dava açtık. 100 bin liralık tazminat istiyoruz. Açtığımız dava saçma sapan, Türk-Kürt tartışması ile ilgili. Kendi kendine beni vatan haini ilan etti. Söylemediğim sözleri ben söylemişim gibi lanse ediyor. Buna inanan insanlar da var. Bu beni rahatsız ediyor. Söyleyen kişinin Erol Köse olduğunu bildiği halde insanların bunlara inanması beni hayrete düşürüyor” dedi.


Hukuk ve adalet varken söz söylemenin, polemik yapmanın gereksiz olduğunu ifade eden Avşar, şunları kaydetti:
“Bize söz söylemek düşmez ama bunların hepsini bir güzel yalayacak, yutacak. Özür dileyecek, gerçi yine affetmeyeceğim ama bunu yapacak noktaya gelecek. Erol Köse'nin benim söylediğimi iddia ettiği şeyler, gerçeği yansıtmıyor. Kürtler ile PKK karıştırılmamalı. Herkesin canı yanıyor. Barış olsun istiyoruz. Ama 'Kürtlerden de ölenler var', bunu söylemek mümkün mü? Cani olmak lazım bunu söylemek için. Zaman gösterecek her şeyi. Bizim her şeyimiz Erol Köse değil. Boşu boşuna herkesin zamanını alıyor. Ama artık ipin ucunu kaçırdı, haddini bilmek zorunda. Benim bir kızım var. Ailem, arkadaşlarım, çevrem var. Bu nasıl bir şey ? Biri bir şey söylüyor, başkaları da inanıyor. Kolay mı bu bu kadar? Mahkemede her şey belli olacak.”



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