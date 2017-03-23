Köşe komşusundan Hıncal Uluç'a: Kaç basın gezisine gittin, kaçını kendin ödedin?

Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici'nin, Real Madridli futbolcu Christiano Ronaldo ile yapılan söyleşinin Sabah ve Hürriyet'te aynı başlık ve kurguyla yer almasına yönelttiği eleştiri ile başlayan "hanut" tartışması devam ediyor.

Sabah yazarı Hıncal Uluç'un Doğan Yayın Kurulu'na yönelttiği "Sene başından beri kaç Hürriyet Yazarı, böylesi kaç davete gitti, kaç yazı yazdı" sorusuna yanıt, köşe komşusu Mevlüt Tezel'den geldi. "Vallahi toplasanız yılda bir ya da iki yurtdışı basın gezisine çıkarım, onlarda da haber değeri olmasına dikkat ederim. Bazı meslektaşlarım gibi ayda birkaç ülke dolaşmam" diyen Tezel, "Hıncal Abi'nin 'Dünyadan Hıncal'ın Gördükleri' adlı iki kitabı var. Çok merak ediyorum, Hıncal Abi bu gezilerin kaçını kendi cebinden ödediği parayla gitti? Kaçında da faturayı gazete ödedi? Bu gezilerin kaçı davetti?" ifadesini kullandı.

Ronaldo ile yapılan söyleşi, her iki gazetede de "Türkler çok fanatik" başlığıyla yayımlanmış; ancak söz konusu haber Hürriyet'te Gökhan Kimsesizcan'ın, Sabah'ta ise Mevlüt Tezel'in imzasıyla yayımlananmıştı.

Doğan Yayın İlkeleri'nin bu tür gezi haberlerinde, 'gezinin davet olduğunun mutlaka belirtilmesini' öngördüğünü hatırlatan Bildirici, "Kimsesizcan’ın bu yazısında ise bu geziye Türk Telekom’un davetiyle gidildiği, gezinin masraflarını da bu şirketin karşıladığı belirtilmemiş. Bu da ikinci eksiklik" diye yazmıştı.

Bildirici'nin söz konusu uyarısını köşesine taşıyan Sabah yazarı Hıncal Uluç da, "Yahu madem Ronaldo. Bir spor muhabiri davet etsene. Olur mu? Mesele Ronaldo Söyleşisi değil ki. Mesele, köşesi olan yazarı dost edinmek" demişti.

Uluç, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Meksika'ya neskafe reklamı için gideni de yazmış, Faruk, yeni çıkan bir model otomobilin resmen reklamını yapan yazısı için Londra tatili yaşatılan yazarını da. Bir haftada üç Hürriyet Yazarı, dünyanın üç köşesinde, PR'cılar tarafından ağırlanıyor ve ısmarlama yazılar yazıyorlar"

Hıncal Uluç'un yazısına ilk yanıt, bugün (23 Mart 2017) köşe komşusu Mevlüt Tezel'den geldi.

"Vallahi toplasanız yılda bir ya da iki yurtdışı basın gezisine çıkarım, onlarda da haber değeri olmasına dikkat ederim. Bazı meslektaşlarım gibi ayda birkaç ülke dolaşmam! Türk Telekom normalde reklamını çeker yayınlardı" diyen Tezel, şunları yazdı:

"Reklamın perde arkasının gündeme gelmesini sağlamak için iki gazeteciyi Ronaldo ile buluşturdu. Ronaldo, dünyada röportaj yapma şansı bulabileceğiniz en zor yıldızlardan birisi, çok nadir röportaj veriyor. O yüzden Ronaldo ile söyleşiye 'hanut' iş imasında bulunmak çok komik kaçıyor.

Bu arada Ronaldo ile röportaj yaparken menajeriyle tartışma yaşadığımızı, sırf birkaç soru daha fazla sormak için soru içinde soru sormaya çalıştığımızı belirtmek isterim.

10 dakikada bu kadar uzun röportaj çıkarmak bence iyi bir işti. Ronaldo ile röportaj yapmak ise bir gazeteci için çok özel bir fırsattır.

Hıncal Abi neyin hanut haber olduğunu gayet iyi bilir.

Kuzey Kutbu'nda kızak gezisi, Küba geceleri, St. Tropez'nin muhteşem kumsalları vs. Hıncal Abi'nin 'Dünyadan Hıncal'ın Gördükleri' adlı iki kitabı var. Çok merak ediyorum, Hıncal Abi bu gezilerin kaçını kendi cebinden ödediği parayla gitti? Kaçında da faturayı gazete ödedi? Bu gezilerin kaçı davetti?

1.5 günlük Madrid gezisinden Cristiano Ronaldo röportajı çıkarmayı hanut gözüyle bakan Hıncal Abi, basın gezisiyle kaç ülke gezdin önce onu anlat"