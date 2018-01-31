Köşe komşusundan Ertuğrul Özkök'e: Sakın bu topa girme Ertuğrul Abi

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Seren Serengil ve Gülben Ergen arasında yaşanan gerginliği yazan Ertuğrul Özkök'e "Sakın bu topa girme Ertuğrul Abi" dedi. Semercioğlu, "Bunu en iyi anlayacak sensin. Hakkında yıllardır yazmayan kalmadı, senin için en haksız eleştiriler, en pespaye haberler, eleştiriler yapıldı. Bunları yapan ve söyleyenlerin hangisinin hapse girmesini istedin" yorumunda bulundu.

Semercioğlu'nun "Sahnede bir usta" başlığıyla yayımlanan (31 Ocak 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ertuğrul Özkök, önce Seren Serengil’i haklı bulduğunu söyledi, sonra Gülben Ergen’ci olduğunu yazdı.

Biz erkeklerin en büyük problemi de bu zaten...

İş, aşk, ev, sokak fark etmez hangi kadın daha çok baskı yapıyorsa onun dümen suyuna giriyoruz.

Biraz geç olacak ama benim sana tavsiyem, sakın bu topa girme Ertuğrul Abi.

Ben 1 yılı geçti televizyon programı nedeniyle bu topa girdim, daha da çıkamıyorum. Ama bana sorarsan hangisi haklı diye, ona da yanıt vermeden duramıyorum. Bunu en iyi anlayacak sensin.

Hakkında yıllardır yazmayan kalmadı, senin için en haksız eleştiriler, en pespaye haberler, eleştiriler yapıldı.

Bunları yapan ve söyleyenlerin hangisinin hapse girmesini istedin