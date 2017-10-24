Köşe komşusundan Ahmet Hakan'a: Sanata dair hayatımda okuduğum en kötü yazı olabilir!

Hürriyet yazarı Melis Alphan köşe komşusu Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısındaki ifadelere tepki gösterdi. Alphan, "Sanata dair hayatımda okuduğum en kötü yazı olabilir" dedi.

Hakan bugünkü yazısında, İKSV tarafından Koç Grubu ana sponsorluğunda düzenlenen 15. İstanbul Bienali ile eşzamanlı olarak Üsküdar Bağlarbaşı'ndaki Abdülmecid Efendi Köşkü'nde sergilenen Ömer Koç koleksiyonu eserlerine 4-5 kişilik bir grup tarafından yapılan saldırıya ilişkin olarak bir yazı kaleme almıştı. Hakan Abdülmecid Efendi'nin yaptığı tablolara ilişkin olarak, "Senin Abdülmecid Efendin nü tablolar yapardı yavrum" demişti.

Hakan şöyle konuşmuştu:

Halife Abdülmecid Köşkü’nde modern sanat eserleri sergilenmiş.

Eserlere baktığımda aklıma gelen tek cümle şu:

Üryanlığın yalın ve müstekreh vurgusu!

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Hop!

Üryanlık deyip geçmeyelim hemen.

Öyle böyle üryanlık değil.

Sevimsiz. İrrite edici. Rahatsız edici. Kusturucu. Mide bulandırıcı. Bağlamsız. Anlamsız. Amaçsız.

Bir gazete köşesinde yayınlanamayacak kadar berbat şeyler.

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“Amaçsız” dedim ama kim bilir belki de bu eserleri yapanların amaçları, benim gibiler üzerinde işte tam da böylesi bir etki uyandırmaktır.

Bilmiyorum, bilemiyorum.

Neyse... Neyse...

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Abdülmecid Köşkü’ndeki sergi ve bu sergiye gösterilen tepkiler bağlamında asıl söyleyeceklerim bunlar değil.

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Asıl söyleyeceklerimi şu beş maddede sunuyorum:

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- BİR: Bu eserleri beğenmemek, en vahşi şekilde eleştirmek falan... Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına anasının ak sütü gibi helaldir.

- İKİ: Hatta kırıp dökmeden, zorbalık yapmadan, kaba kuvvete yaslanmadan medeni bir şekilde protesto etmek de haktır.

- ÜÇ: Hak olmayan tek şey vardır: Kışkırtmak ve bilip bilmeden kışkırmak... Kışkırmak, yani sergi basmaya kalkmak, yani kaba kuvvet uygulamaya kalkışmak.

- DÖRT: “Halife Abdülmecid Efendimizin köşkünde böyle şeyler yapılmaz” diyenlere ise söylenecek tek şey var: Senin Abdülmecid Efendin nü tablolar yapardı evladım.

- BEŞ: “Ceddimin köşkünde böyle şey olmaz” diyen Nilhan Sultan’a not: Dedeniz Abdülhamid, nü tablolar yapan Abdülmecid Efendi’yi resme özendiren isimdir.

"Sanat eleştirisinde de geri kal be kardeş"

Alphan, Hakan'ı bu yazısına Twitter üzerinden, "Sanata dair hayatımda okuduğum en kötü yazı olabilir. Gözü çıkarıyor ama kaş da yapamıyor. Sanat eleştirisinden de geri kal be kardeş" diye tepki gösterdi.