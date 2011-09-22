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Yaşam

Köşe dönmenin yeni adresi

Video paylaşım siteleri, kolay yoldan zengin olmak isteyenlerin başlıca adresi haline geldi.

22 Eylül 2011 03:00


T24- Video paylaşım siteleri, kolay yoldan zengin olmak isteyenlerin başlıca adresi haline geldi.


Milliyet'in haberine göre, YouTube, 2007’den bu yana en popüler amatör içeriği yaratan 20 bin yapımcıya milyonlarca dolar ödedi. Dünyanın en popüler video paylaşım sitesi YouTube, 2010 itibariyle paylaştıkları videoya verilen reklam gelirinden ayda bin doların üzerinde (yaklaşık bin 370 TL) kazanan ortaklarının sayısında yüzde 300 artış olduğunu duyurdu.


Blip.tv adlı video paylaşım sitesi yetkililerinden Tom Sly’a göre yılda 100 bin dolar gelir elde eden video yapımcılarının sayısı yüzlerle, on bin dolar üzerinde kazananların sayısı ise binlerle ifade ediliyor.

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