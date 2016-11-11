Koscielny: Tweet atmam, FIFA oynamam, scrabble oynarım

Arsenal'in başarılı savunma oyuncusu Laurent Koscielny, takımdaki genç oyuncularını kendisini bir 'dede' gibi gördüğünü söyledi.

L'Equipe'e konuşan Koscielny, "Genç takım arkadaşlarım, teknolojiyle içli dışlı. Ben ise tweet atmam, FIFA oynamam, onun yerine scrabble oynarım. Onların gözünde bir 'dede' gibiyim." dedi.

goal.com'un haberine göre; scrabble'a karşı oldukça ilgili olduğunu anlatan Koscielny, şöyle devam etti: "Üvey babam ve kardeşlerimle başlamıştım bu oyuna. Beni rahatlatan bir oyun. Oldukça da iddialıyımdır! Euro 2016'da Jallet, Costil, Gignac, Giroud ve Lloris'le birlikte sık sık oynardık. Sıcak bir ortam oluyordu. FIFA oynamak yerine gülüyor, eğleniyor, birlikte vakit geçiriyorduk."