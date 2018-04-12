Kosava'dan getirilen FETÖ'cülerle ilgili detaylar

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA)-MİT\'in, FETÖ\'nün Balkan yapılanmasına yönelik soruşturmada, Kosova istihbaratıyla işbirliği içinde Türkiye\'ye getirdiği 6 FETÖ şüphelisi, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında Kosova aleyhine casusluk faaliyeti içinde oldukları iddia edilen şüphelilerin, ifadelerinde FETÖ\'yü silahlı terör örgütü niteliğinde görmediklerini beyan ettikleri ve Fetullah Gülen hakkında sorulan sorulara cevap vermedikleri belirtildi.

MİT\'in, Kosova istihbaratıyla işbirliği içinde Türkiye\'ye özel uçakla getirilen Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) üst düzey isimlerinden olduğu belirtilen şüpheliler Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina\'nın savcılık sorgusu tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından, \"Silahlı terör örgütü yöneticiliği\" ve \"Uluslararası casusluk\" suçlarından tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edilen şüphelilerin örgüt yapılanmasındaki konumları hakkındaki detaylar da ortaya çıktı.

\"KOSOVA\'DAKİ ÜST DÜZEY DEVLET YETKİLİLERİNİN ÇOCUKLARINA EĞİTİM VERİYORLAR\"

Hakimliğe gönderilen sevk yazısında, şüphelilerin Kosova\'da örgütün sözde eğitim öğretim kurumlarında ülkenin en üst düzey devlet yetkililerinin çocuklarına eğitim verdikleri, bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı\'nın gözetiminde Kosova\'dan deport edilerek Türkiye\'ye getirildikleri vurgulandı.

\"FETULLAH GÜLEN ŞÜPHELİLERİ SAHİPLENDİ\"

Yazıda şüphelilerin Türkiye\'ye getirilmelerinin ardından Fetullah Gülen\'in 2 Nisan\'da yaptığı bir konuşmada, söz konusu şüphelileri sahiplendiği ve MİT tarafından getirilmelerine ilişkin, \'Eşkıyalık\' ifadesinde bulunduğu belirtildi.

\"FETÖ\'NÜN SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNU KABUL ETMEDİ\"

Sevk yazısında şüpheliler hakkında genel bilgilere de yer verildi. Şüpheli Cihan Özkan\'ın Kosova\'nın Gjakova isimli yerleşim merkezinde faaliyet gösteren Mehmet Akif Koleji\'nde 6 yıldır öğretmenlik yaptığı belirtildi. Özkan\'ın sorgusunda FETÖ\'nün silahlı terör örgütü niteliğinde olduğunu kabul etmediği kaydedildi. FETÖ\'nün yayın organlarının aplikasyonlarının telefonunda bulunduğu, 2014\'te örgüt elebaşının talimatı ile Bank Asya\'ya 6 bin TL para yatırdığı tespitine yer verildi.

BYLOCK KULLANICISI...

Şüpheli Hasan Hüseyin Günakan\'ın da Kosova\'da Mehmet Akif Koleji\'nde çalıştığı, emniyet ifadesinde susma hakkını kullandığını, savcılık sorgusunda ise suçlamaları kabul etmediğini beyan ettiği belirtildi. Günakan\'ın ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

\"GÜLEN HAKKINDA SORULAN SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI\"

Şüpheli Kahraman Demirez\'in de atılı suçlamayı kabul etmediği belirtilen sevk yazısında, Fetullah Gülen hakkında sorulan sorulara cevap vermediği belirtildi. Bu şüphelinin de söz konusu Kosova\'daki kolejin müdürü olduğu kaydedildi.

BYLOCK KULLANICI ADI: DOĞUM YERİ VE PLAKA KODU

Şüpheli Mustafa Erdem hakkında ise Kosova\'da bulunan Gülistan Eğitim Kurumları isimli okulun müdürü olduğu ve başka bir örgüt üyesinin beyanına göre şüphelinin örgütün Kosova imamı olduğu belirtildi. Bu şüphelinin de ByLock kullanıcısı olduğu, kullanıcı adının ise doğum yeri ve plaka kodu olan \"Karacabey16\" olduğu tespitine yer verildi.

\"ERGENEKON DAVASINDA USÜLSÜZ RAPOR HAZIRLADI\"

Şüpheli Osman Karakaya\'nın ise, Ergenekon davasında örgütün talimatı ve politikası doğrultusunda usulsüz raporlar hazırladığı ve 17-25 Aralık sürecinden sonra Kosova\'ya yerleştiği vurgulandı.

İMAM YARDIMCISI VE MUHASEBE SORUMLUSU

Şüpheli Yusuf Karabina\'nın ise, ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiği belirtilen yazıda, bu şüphelinin ise Kosova ülke imam yardımcısı olarak örgüt içinde muhasebeden sorumlu kişi olarak faaliyet gösterdiği kaydedildi.

CASUSLUK FAALİYETİ İÇİN KOSOVA\'DA OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ

Tüm şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği belirtilen yazıda, bulundukları ülke aleyhine casusluk faaliyeti içinde oldukları tespitine yer verildi.