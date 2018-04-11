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Kosava'dan getirilen FETÖ'cular tutuklamaya sevk edildi

 Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA)-MİT'in, FETÖ'nün Balkan yapılanmasına yönelik soruşturmada, Kosova istihbaratıyla işbirliği içinde Türkiye'ye getirdiği 6 FETÖ şüphelisi, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi

11 Nisan 2018 23:29

 Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA)-MİT\'in, FETÖ\'nün Balkan yapılanmasına yönelik soruşturmada, Kosova istihbaratıyla işbirliği içinde Türkiye\'ye getirdiği 6 FETÖ şüphelisi, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. 
MİT\'in, Kosova istihbaratıyla işbirliği içinde Türkiye\'ye özel uçakla getirilen Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) üst düzey isimlerinden olduğu belirtilen şüpheliler Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina\'nın savcılık sorgusu tamamlandı. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı 6 şüpheliyi, \"Silahlı terör örgütü yöneticiliği\", \"Uluslar arası casusluk\" suçlarından tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk etti. 
 

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