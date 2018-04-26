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Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri yolladılar

41 yaşındaki Adanalı Haluk Erdoğmuş'un sınırdan geçerken alkollü olduğu iddia edilmişti

26 Nisan 2018 06:43

Edirne’deki Pazarkule Sınır Kapısı’ndan koşarak Yunanistan’a geçen Adana nüfusuna kayıtlı Haluk Erdoğmuş, Türkiye’ye geri döndü. Yunanistan’a geçmesinin ardından Yunan makamlarınca 4 ay tehirli hapis ve 1.500 euro para cezasına çarptırılan 41 yaşındaki Erdoğmuş, dün Edirne yakınlarında Jandarma tarafından gözaltına alındı. 1000 liralık para cezası kesilerek, serbest bırakılan Erdoğmuş, Yunan askerlerinin kendisini döverek, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderdiğini ileri sürdü.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 01.00 sıralarında, Bosnaköy Edirne Belediye Atık Su Pompa binası yakınlarında, 1 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Yapılan incelemede yakalanan kişinin, alkollü olarak 20 Mart günü Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a koşarak geçen ve Yunan mahkemesi tarafından 4 ay hapis ile 1500 euroluk para cezası verilen Adana nüfusuna kayıtlı Haluk Erdoğmuş olduğu ortaya çıktı.

"Yunan askerleri tarafından dövüldüm; param, telefonum alındı"

Edirne Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Erdoğmuş, Yunan askerlerinin kendisini dövüp, telefonunu ve parasını aldığını öne sürerek, "Yunan askerleri tarafından dövüldüm; param, telefonum alındı ve geri verilmedi. Son olarak 22 Nisan günü nehir kıyısından bir bota bindirip, Türkiye'ye gönderdiler" dedi.

İşlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen Haluk Erdoğmuş'a, 'Pasaport Kanunu'na muhalefet' suçundan 1000 liralık idari para cezası kesilerek, serbest bırakıldı.

(DHA)

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