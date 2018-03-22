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Yaşam

Koşarak Yunan sınırını geçen Türk vatandaşının cezası belli oldu

Mahkeme, 4 ay tehirli hapis ve 1.500 euro para cezası verdi

22 Mart 2018 12:45

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan koşarak Yunanistan tarafına geçen Türk vatandaşına çıkartıldığı mahkemede  4 ay tehirli hapis ve 1.500 euro para cezası verildi.

Azınlıkça'da yer alan habere göre, söz konusu Türk vatandaşı 3 yıl boyunca bir başka suç işlemediği taktirde 4 ay hapis yatmayacak. 

Şahsın Türkiye dönebileceği konusunda henüz bilgi verilmedi. 

Ne olmuştu?

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na dün saat  23.00 sıralarında gelen ve henüz kimliği açıklanmayan 40 yaşlarında Türk vatandaşı, koşarak Yunanistan tarafına geçti. Tampon bölgenin Yunan tarafında bulunan askerler tarafından gözaltına alınan Türk vatandaşının 'aşırı derecede alkollü' olduğu öne sürüldü.

Türk gümrük muhafaza görevlileri tarafından Türk vatandaşının ardından havaya defalarca uyarı ateşi açtığı belirtildi.

Yapılan incelemede pasaportu olduğu ancak Yunan vizesi olmadığı belirtilen Türk'ün sınırda tutulduğu öğrenildi.

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