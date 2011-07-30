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Politika

KOŞANER'İN EMEKLİLİĞİ RESMİ GAZETE'DE ANKARA (A.A)

30 Temmuz 2011 03:15

-KOŞANER'İN EMEKLİLİĞİ RESMİ GAZETE'DE ANKARA (A.A) - 29.07.2011 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'in emeklilik talebinin Cumhurbaşkanlığı'na arzının Bakanlar Kurulu'nca kararlaştırıldığına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karar şöyle: ''Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sebahattin Işık Koşaner'in (P.1965-3) emeklilik talebi üzerine, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49. maddesinin (h) bendi gereğince 29 Temmuz 2011 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye ayrılmasının Cumhurbaşkanlığı Yüce Katına arzı, Bakanlar Kurulunca 29 Temmuz 2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.''

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