Koşaner'den Ergenekon mesajı

Görevini dün Orgeneral Atilla Işık’a törenle devreden Koşaner konuşmasında, jandarma ile ilgili çeşitle iddialara üstü kapalı yanıt verdi. Koşaner, şunları söyledi:

“Her kurumda olabileceği gibi uygulamada hata yapan veya konusu suç teşkil eden eylemlere adı karışan personelimiz de olabilmektedir. Suç işleyenin suçunun karşılığı olan cezayı alması kadar doğal bir şey yoktur, yasaların öngördüğü cezaya hiç kimsenin bir diyeceği olamaz. Ancak münferit olayların bazı çevrelerce derhal teşkilatın tümüne teşmil edilerek teşkilatın suçlu gibi gösterilmesi ve hayali senaryolar üretilerek bu yüce kurumun bütünü ile hedef alınması jandarma teşkilatımızın mensuplarını yaralamakta ve rencide etmektedir.”

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atanan Orgeneral Işık Koşaner çeşitli şekillerde gündeme gelen elektronik dinleme olayları başta olmak üzere terörle mücadele kanunlarında yapılan değişikliklere ilişkin Jandarmanın konumunu özetle şöyle savundu:

Dinlemeler yasalara uygun

Jandarma teşkilatımız modem teknolojinin, yasaların, müsaade ettiği tüm imkânlarını da görevine, amacına ve verine göre etkin şekilde kullanmıştır. Demokrasi ve kişi hakları açsından olumlu olan mevzuat değişiklikleri, teröre karşı mücadele ve bu kapsamda yürütülen istihbarat faaliyetlerine yeni düzenlemeler getirmiş, özellikle de suç ve suçluyu kontrolde ve gerekli önleyici tedbirlerin alınmasında kolluk kuvvetlerinin yetkilerini geçmiş dönemlere nazaran bir ölçüde kısıtlamıştır,

PKK'nın işine yarıyor

Bölücü terör örgülü ve legal uzantıları, bu gelişmeden de güç alarak, her alandaki faaliyetlerini artırmış, yeni yasal değişikliklerle gelen özgürlükleri istismar edercesine hareket serbestîsi kazanmıştır.

Terör yokmuş gibi yasalar

Kolluk gücü olarak görev yapan Jandarma, teröre karşı mücadele dâhil olmak üzere yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde hareket etmeye büyük önem gösteriyor ve personelini de bu doğrultuda eğiterek yönlendiriyor. Ancak ülkemizde hiç terör yokmuş gibi düzenlenen yasaların, teröre karşı mücadelede kolluk kuvvetlerinin bilhassa önleyici faaliyetlerinde yetersiz kaldığı, etkin ve süratli görev yapılmasını geciktirdiği bir gerçektir.

Gül de törene katıldı

Görevi Orgeneral Koşaner'den devralan Orgeneral Işık ise görevlerini yerine getirirken aklın ve ilmin yol göstericiliğini kabul eden Atatürkçü düşünce sistemini rehber edineceklerini kaydetti.

Törene Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL, TBMM Başkanı Köksal Toptan, Başbakan Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Büyükanıt, bakan, kuvvet komutanları ve üst düzey bürokratlar katıldı