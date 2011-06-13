-KOŞANER'DEN ERDOĞAN'A KUTLAMA ANKARA (A.A) - 13.06.2011 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçimde elde ettiği başarı nedeniyle tebrik etti. Dün yapılan milletvekili genel seçimlerinin ardından Orgeneral Koşaner, Başbakan Erdoğan'ı telefonla arayarak kutladı. Başbakan Erdoğan'ı dün de İngiltere Başbakanı David Cameron, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ilham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve KKTC Başbakanı İrsen Küçük, telefonla arayarak kutlamış, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve bazı liderler de kutlama mesajı göndermişti. -EROĞLU'NDAN KUTLAMA KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye'de dün yapılan seçimlerden zaferle çıkan AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi. Mesajında, ''Liderliğinizdeki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 12 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen milletvekilliği genel seçiminde bir kez daha üstün bir başarı sağlayarak yeniden tek başına iktidar partisi olma olanağını elde etmesini Kıbrıs Türk halkı adına içtenlikle kutlarım'' diyen Eroğlu, şunları kaydetti: ''Bu sonucun Anavatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında var olan dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin daha da üst seviyelere ulaşmasını sağlayacağına, bölgemiz ve dünyamız için hayırlı sonuçlar doğuracağına güven ve inancımız tamdır. Bu tarihi başarınızı ziyaretinizle onurlandıracağınız KKTC'de de kutlamak bizim için büyük mutluluk olacaktır. Sizlerin liderliğinizde bugüne kadar olduğu gibi Anavatan Türkiye'nin daha da ileriye gideceğine inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle sizin şahsınızda tüm AK Parti camiasına başarılar diler sevgi ve saygılarımı sunarım.''