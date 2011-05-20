-KOŞANER: ALTERNATİF TARİH YAZILMAYA ÇALIŞILIYOR ANKARA (A.A) - 19.05.2011 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, ''Gerçeklerin değiştirilmesi ve saptırılmasıyla tarihsel olguların farklılaştırılmak istendiği ve böylece Atatürk ve arkadaşlarının mücadelesine farklı bir anlam yükleyerek alternatif tarih yazılmaya çalışıldığını ibretle ve esefle görüyoruz'' dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Ordusunun Ebedi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 130. yıl dönümünde, Kara Harp Okulu Atatürk Amfisi'nde ''Mütareke Dönemi ve İstanbul'dan Samsun'a Uzanan Yolda Mustafa Kemal'' konulu panel düzenlendi. Orgeneral Koşaner, panelin ardından yaptığı konuşmada, etkinlik kapsamında son 2 yıldır başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere milli mücadele dönemi komutanlarının hayatlarının ele alındığını, bu yıldan itibaren milli mücadele döneminin olaylar üzerinden incelenerek ele alınmaya başlanacağını belirtti. Bu yıl ''mütareke'' döneminin ele alındığını anımsatan Orgeneral Koşaner, gelecek yıl ''kongreler'' döneminin işleneceğini söyledi. Panelde, milli mücadelenin nasıl ve hangi şartlar altında yürütüldüğü, tüm tehlike ve güçlüklere rağmen ulus devlete giden yolun ilk kilometre taşlarının nasıl atıldığının anlatıldığını belirten Orgeneral Koşaner, Ulu Önder Atatürk'ün mütareke dönemindeki bazı çalışmalarını anlattı. Koşaner, şöyle devam etti: ''Atatürk'ün İstanbul'da kaldığı 6 aylık sürede neler yaptığının toplum tarafından tam olarak bilinmemesi ve belki de bu kanlı dönemde kalanların toplum tarafından hatırlanmak istenmemesi nedeniyle bu dönem daima istismar edilmeye açık olmuştur. Gerçeklerin değiştirilmesi ve saptırılmasıyla tarihsel olguların farklılaştırılmak istendiği ve böylece Atatürk ve arkadaşlarının mücadelesine farklı bir anlam yükleyerek alternatif tarih yazılmaya çalışıldığını ibretle ve esefle görüyoruz. Bu alternatif tarih yazma gayretlerine, aralarında burada konuşan hocalarımızın da bulunduğu birçok değerli tarihçi ve araştırmacımız en güzel cevabı yazdıkları eserlerinde vermişlerdir.'' Geçmişle bugün arasında doğru ilişkiyi kurabilmenin önemine işaret eden Orgeneral Koşaner, mütareke döneminin ne gibi gelişmelere yol açtığını bazı örneklerle açıkladı. Sömürgeci devletlerin İstanbul'a ayak bastığı tarihten Amasya tamiminin yayımlandığı 22 Haziran 1919'a kadar Türk ulusunun hemen hemen başsız kaldığını ifade eden Orgeneral Koşaner, işgaller karşısında her bölgenin kendini kurtarmak, düşmandan korunmak ve haklarını savunmak için yerel örgütler kurma gayretine giriştiğini, diğer taraftan da ülkeyi parçalamaya, azınlıkları, etnik grupları devlet kurma düşüyle kışkırtarak Türklere karşı eyleme geçirmeye çalışan başka örgütlenmeler ortaya çıktığını kaydetti. -''TÜRK DİLİ KULLANMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI''- Padişah ve hükümetin, devletin bekasını İngilizlere inanmakta ve güvenmekte bulduğunu, onların taleplerini öncelikle yerine getirme gayreti içine girdiğini söyleyen Genelkurmay Baykanı Orgeneral Koşaner, Ermeni tehciri sırasında kötü muamele yaptıkları iddiasıyla birçok vatanseverin cezalandırıldığını, halkın silahları toplanarak müdafaasız bırakıldığını bildirdi. Azınlıkları memnun etmek amacıyla devlet dairelerine onlardan memurlar atandığını ve yıllardır uygulanan usuller terk edilerek şirketlerde Türk dili kullanılma zorunluluğu kaldırıldığını belirten Orgeneral Koşaner, ''Sıraladığımız birkaç örnekte görüldüğü gibi, fırsat bulduğu takdirde bu ve benzeri olaylarla karşılaşılması kaçınılmaz olacaktır. Elbette aslolan benzeri durumlara düştükten sonra kurtuluş çareleri aramak değil, bu gibi durumlara hiç düşmeyecek tedbirlerin zamanında alınmasıdır. Tarihimizin kara dönemi mütareke döneminin bize öğrettiği en önemli ders bu olmalıdır'' dedi. Alternatif tarih yaratma girişimlerine karşı durabilmek için tarihi doğru olarak öğrenmek, anlamak, yorumlamak ve savunmak gerektiğini vurgulayan Orgeneral Işık Koşaner, Yüce Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet'in korunması ve yüceltilmesinin doğru ve sağlam bilgilere sahip olarak yapılacak mücadeleyle mümkün olacağını belirtti. Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın oturum başkanlığını yaptığı panelde, Yazar Turgut Özakman ''Mütareke Dönemi Koşulları'', Cumhuriyet Vakfı Başkan Yardımcısı Dr. Alev Coşkun ''Mustafa Kemal'in İstanbul'daki Faaliyetleri'', Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Aybars, ''Mustafa Kemal'in Anadolu'ya Geçmesine Sebep Olan Etkenler'', Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan da ''Mustafa Kemal'in İstanbul'dan Hareketi ve Samsun'a Çıkışı'' başlıklı birer sunum yaptı. Etkinliğe, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Aslan Günel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel, pek çok general, subay, astsubay ve eşleri ile Kara Harp Okulu öğrencileri katıldı. Panelin ardından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, konuşmacılara birer teşekkür plaketi sundu.