Başka Bir Okul Mümkün Derneği (BBOM) Koşan Kaplumbağa Anaokulu için Cenk Taner, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Niyazi Koyuncu, Nilipek ve Ezgi Aktan’ın katılımıyla dayanışma konseri düzenlenecek.

Demokratik yönetim, ekolojik duruş, alternatif eğitim eksenlerini benimseyen ve kâr amacı gütmeyen BBOM Koşan Kaplumbağa Anaokulu öğrencileri için dayanışma konseri Anaokulu’ndaki burslu çocukları okutmak amacıyla düzenlenecek konser, Kadıköy Sahne’de gerçekleştirilecek.

2 Eylül’de düzenlenecek olan konserin biletleri Biletix ve Kadıköy Sahne gişelerinden temin edilebilir.

BBOM hakkında

Başka Bir Okul Mümkün Derneği; çocuk haklarını hayata geçiren, çocukların kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayan, katılımcı demokrasiyle yönetilen, ekolojik dengeye saygılı ve kâr amacı gütmeyen erken çocukluk ve ilkokulların kurulması ve bu modelin ülke çapında yaygınlaşması için çalışmalar sürdürmektedir.

2010 yılında kurulan dernek alternatif eğitim, demokratik yönetim, ekolojik duruş, özgün finansman eksenlerini temel alır. BBOM modelinde okulları, yerelde bir araya gelen ebeveynlerin oluşturduğu kooperatifler kurar. MEB’e bağlı, özel okul statüsündeki, kâr amacı gütmeyen BBOM okullarında en az yüzde 25 oranında burslu çocuk okutulur. Okullar kurulumundan yürütülmesine tamamen ebeveyn ve gönüllü inisiyatifiyle sürdürülür.

BBOM çatısı altında bugüne kadar Bodrum’da (Mutlu Keçi İlkokulu), Ankara’da (Meraklı Kedi İlkokulu) ve İzmir’de (Renkli Orman Erken Çocukluk Merkezi) hayata geçti. İstanbul’daki ilk BBOM okulu olan Koşan Kaplumbağa Anaokulu ise 2016 Eylül’ünde kapılarını açtı. İstanbul, Çanakkale, Eskişehir ve Urla’da okul açmayı hedefleyen kooperatif girişimleri çalışmalarını sürdürüyor.

Koşan Kaplumbağa Anaokulu hakkında

Koşan Kaplumbağa Anaokulu hakkında Kadıköy’de bir BBOM okulu açmak üzere bir araya gelen ebeveynler 2016 Nisan’ında BBOM İstanbul Anadolu Kooperatifi’ni kurdu. Mayıs ayında Moda, Emin Onat Sokak’taki iki katlı müstakil binayı kiralayan kooperatif öncelikle binanın tadilat çalışmalarını tamamladı. BBOM Derneği’nin desteği ve kooperatif üyesi ebeveynlerin kolektif çabasıyla 19 Eylül 2016 tarihinde okulun kapıları çocuklara açıldı. Okulun ismi, 16 Ekim günü çocuklar tarafından ‘Koşan Kaplumbağa’ olarak belirlendi. Koşan Kaplumbağa Anaokulu, çocukların kendileriyle ilgili kararlarda söz hakkı olduğu, ekolojik bir yaklaşımın uygulandığı ve tüm maliyetin ebeveynler tarafından üstlenildiği bir modeli sürdürüyor. Koşan Kaplumbağa Anaokulu BBOM ilkelerini benimser ve uygular. İlk dönem yüzde 8 olan burslu çocuk oranını ikinci dönem yüzde 10’a, önümüzdeki sene yüzde 25’e çıkarma hedefini güdüyor.

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